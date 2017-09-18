Власти Севастополя разработают требования для сохранения архитектурного облика города

Контейнерооборот терминалов Cosco Shipping Ports в августе 2017 года вырос на 14,4%Транспорт 18 сентября, 16:35
Буду резать: смысл и подноготная налоговой реформы ТрампаЭкономика и бизнес 18 сентября, 16:30
Минтруд: МРОТ повысится за три года на 53%Экономика и бизнес 18 сентября, 16:24
Global Ports лидирует среди холдингов РФ по контейнерообороту в январе-августе 2017 годаТранспорт 18 сентября, 16:18
Жамалетдинов вошел в расширенный состав молодежной сборной РФ на отборочные матчи ЧЕ-2019Спорт 18 сентября, 16:14
"Алмаз-Антей" поставил Минобороны РФ первый в этом году полковой комплект С-400Армия и ОПК 18 сентября, 16:13
Российский препарат для лечения гемофилии снизит зависимость страны от импортных лекарствНовости партнеров 18 сентября, 16:12
Ураган "Мария" усилился до второй категорииПроисшествия 18 сентября, 16:07
Томские ученые создали детали для Большого адронного коллайдераНаука 18 сентября, 16:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство Севастополя планирует разработать три концепции архитектурных требований, направленных на создание комфортной городской среды и сохранение архитектурного облика города. Об этом в понедельник на заседании городского правительства сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко.
"Для жителей и гостей города планируется разработка трех концепций: требования к архитектурному облику зданий и элементам улично-дорожной сети Севастополя, развития общественных пространств Севастополя и типовые архитектурные решения объектов капитального строительства на территории исторического поселения (Севастополь включен в перечень исторических поселений федерального значения приказом Минкультуры РФ - прим. ТАСС)", - сказал Моложавенко.
В ходе доклада он, в частности, отметил, что сейчас новая застройка некоторых районов резко выбивается из общего стилистического исторически сложившегося облика города.
Моложавенко добавил, что конкурс на разработку концепций будет объявлен в ноябре этого года, а сами концепции планируется утвердить в ноябре 2018 года.
Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил после утверждения этих концепций внести изменения в нормативные документы по градостроительству, с тем чтобы требования концепций касались в том числе и частных застройщиков.