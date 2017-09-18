Власти Севастополя разработают требования для сохранения архитектурного облика города

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство Севастополя планирует разработать три концепции архитектурных требований, направленных на создание комфортной городской среды и сохранение архитектурного облика города. Об этом в понедельник на заседании городского правительства сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко.

"Для жителей и гостей города планируется разработка трех концепций: требования к архитектурному облику зданий и элементам улично-дорожной сети Севастополя, развития общественных пространств Севастополя и типовые архитектурные решения объектов капитального строительства на территории исторического поселения (Севастополь включен в перечень исторических поселений федерального значения приказом Минкультуры РФ - прим. ТАСС)", - сказал Моложавенко.

В ходе доклада он, в частности, отметил, что сейчас новая застройка некоторых районов резко выбивается из общего стилистического исторически сложившегося облика города.

Моложавенко добавил, что конкурс на разработку концепций будет объявлен в ноябре этого года, а сами концепции планируется утвердить в ноябре 2018 года.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил после утверждения этих концепций внести изменения в нормативные документы по градостроительству, с тем чтобы требования концепций касались в том числе и частных застройщиков.