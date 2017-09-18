Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.09:
$ 57.62
€ 68.75
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Севастополя разработают требования для сохранения архитектурного облика города

В стране
18 сентября, 16:26 UTC+3 СЕВАСТОПОЛЬ СЕВАСТОПОЛЬ 18, сентября. /ТАСС

Конкурс на разработку концепций объявят в ноябре этого года

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Правительство Севастополя планирует разработать три концепции архитектурных требований, направленных на создание комфортной городской среды и сохранение архитектурного облика города. Об этом в понедельник на заседании городского правительства сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко.

"Для жителей и гостей города планируется разработка трех концепций: требования к архитектурному облику зданий и элементам улично-дорожной сети Севастополя, развития общественных пространств Севастополя и типовые архитектурные решения объектов капитального строительства на территории исторического поселения (Севастополь включен в перечень исторических поселений федерального значения приказом Минкультуры РФ - прим. ТАСС)", - сказал Моложавенко.

В ходе доклада он, в частности, отметил, что сейчас новая застройка некоторых районов резко выбивается из общего стилистического исторически сложившегося облика города.

Моложавенко добавил, что конкурс на разработку концепций будет объявлен в ноябре этого года, а сами концепции планируется утвердить в ноябре 2018 года.

Губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников поручил после утверждения этих концепций внести изменения в нормативные документы по градостроительству, с тем чтобы требования концепций касались в том числе и частных застройщиков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Овсянников, Дмитрий Владимирович
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Космические пророчества Циолковского
Фото
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
8
Один день из жизни средневековой "территории опережающего развития"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россияне в 2018 году получат 28 дней отдыха за счет праздников
2
Худрук Тбилисского театра оперы и балета: Зураба Соткилаву похоронят в Тбилиси
3
Пенсии с 1 января 2018 года будут проиндексированы на 3,7%
4
Правительство Севастополя ушло в отставку
5
В Киеве заявили, что число миротворцев на востоке Украины должно достигать 60 тыс. человек
6
"Казалось, Зураб - вечный": соболезнования в связи со смертью оперного певца
7
Суд постановил освободить из-под стражи подсудимых по делу о беспорядках в Одессе
Темы дня
Новости партнеров
Реклама