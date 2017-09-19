Минимальный калибр: тульские мастера создают действующее оружие размером 5 сантиметров

Большая часть оружия, которое делают миниатюристы из Тулы, идет на сувениры, однако их работу нельзя назвать сугубо декоративным искусством, они, скорее, — хранители высокого мастерства. В царской России, чтобы стать оружейником, подмастерье должен был доказать высокую квалификацию, изготовив вручную действующее ружье размерами всего несколько сантиметров. Нынешние оружейники-миниатюристы тоже готовы передавать свои навыки: они строят в центре города новое здание, в котором откроют Центр профессиональной подготовки для выпускников школ и техникумов.

В канун Дня оружейника, который отмечается в России 19 сентября, корреспондент ТАСС побывал в мастерской, где делают уникальное действующее, но безопасное оружие.

Чертеж на 10 сантиметрах

Один из самых опытных оружейников-ювелиров в мастерской — дядя Валера. Ему 71 год, он не признает бормашины и прочие, казалось бы, удобные приспособления.

Развернуть Валерий Захарьев и Руслан Гайбатов © Алексей Шершнев/ТАСС Валерий Захарьев и Руслан Гайбатов © Алексей Шершнев/ТАСС

"У дяди Валеры всегда в арсенале 10 коробков спичек и надфиль — многолезвийный напильник. Заготовку ствола будущей винтовки сначала коптит на огне, смахивает сажу и смотрит, где осталось много черноты — значит, там неровности. Огрехи по старинке исправляет вручную ", — рассказывает Руслан Гайбатов, коммерческий директор компании, которая занимается изготовлением стреляющих миниатюр.

По его словам, создавать миниатюрные модели оружия в Туле начали более 250 лет назад. Изначально их делали как сувениры. "Но с основанием Тульского оружейного завода возник вопрос подготовки кадров. Ввели правило: с середины XVIII века каждый ученик-оружейник должен был сдать сложный экзамен — самостоятельно изготовить все детали и собрать действующую мини-модель оружия", — говорит Гайбатов.

В подвальных помещениях, где располагается мастерская, — ворохи чертежей, исполненных в нанометрах, самодельные верстаки и самое ценное — фрезерные и токарные станки с горами тончайшей стальной стружки.

"Конечно, можно делать заготовки и вручную, как кустари, но это не наш вариант. Важна не скорость, а отсутствие брака. Ведь даже зазор в четверть миллиметра — и все, заготовка на выброс. Каждая деталь миниатюры должна полностью соответствовать реальному оружию, уменьшенному в несколько раз", — объясняет Гайбатов.

Развернуть На изготовление пистолета уходит месяц © Алексей Шершнев/ТАСС На изготовление пистолета уходит месяц © Алексей Шершнев/ТАСС

Чертеж будущего мини-ПЯ (пистолет Ярыгина) умещается на 10 сантиметрах. Всего на фабрике трудятся 17 работников — это художники, конструкторский отдел и оружейники.

Спусковой механизм для гаубицы

Самое сложное — чтобы уменьшенная копия пистолета, автомата или пушки выстрелила. Для каждой модели приходится заново изобретать внутренний механизм.

"Например, мы делали гаубицу в масштабе 1:20, и поняли, что в стволе нет нужного для выстрела давления пороховых газов. А значит, невозможно автоматическое открывание мини-затвора, взведение ударника, выбрасывание стреляной гильзы. Наши мастера, чтобы оживить миниатюрную пушку, создали свой спусковой механизм. Гаубица сейчас стреляет", — с гордостью рассказывает Руслан Гайбатов.

Развернуть Для гаубицы оружейникам пришлось создавать специальный механизм стрельбы © Алексей Шершнев/ТАСС Для гаубицы оружейникам пришлось создавать специальный механизм стрельбы © Алексей Шершнев/ТАСС

По его словам, боевых задач миниатюры выполнять не могут. Пулька может максимум пробить лист бумаги с двух-трех метров. "Задача — показать, что модель действующая, что это не примитивное повторение внешнего вида, а настоящая работа профессиональных оружейников. Вес моделей не превышает 100–150 граммов, совсем мелких образцов — 30–70 граммов", — говорит коммерческий директор.

Самый маленький изготовленный здесь пистолет помещался в спичечную коробку, его размеры — 4,5–5 см. Создатели миниатюр выбрали для них безопасный калибр — 2,8 мм. "Для зарядов используем не порох, а капсульную смесь. Помните, раньше были детские пистолеты с пистонами на бумажной ленточке? Вот примерно такой же состав используется для заряда в мини-патронах. Счет идет в десятых долях грамма. Это безопасно", — рассказывает Руслан.

Каждая модель проходит экспертную проверку, на нее выдаются паспорт, сертификат соответствия, техническое описание и условия использования.

"Нужно обосновать, почему это изделие является миниатюрным, а не боевым. Отдаем экземпляры на испытания по криминалистическим требованиям и безопасности. Мы — первопроходцы в сертификации моделей, до нас никто это не делал", — говорит гендиректор компании Юлиана Шабанова.

Пистолет — это месяц терпения

Коллекция тульских оружейников только по наименованию моделей насчитывает около 70 стреляющих "стволов". В том числе снайперские винтовки Мосина и ОРСИС Т-5000, ППШ (пистолет-пулемет Шпагина), ТТ (пистолет Тульский Токарева), Walther (Германия), Smith & Wesson (США) и другие. Количество всех изготовленных экземпляров настолько велико, что производители сбились со счета.

Заказы на миниатюрное оружие есть круглый год, но спрос на него вырастает в разы ко Дню Победы. Популярностью пользуются и советские пистолеты, автоматы, пулеметы, и образцы вооружения вермахта.

Развернуть Коллекция советского и немецкого оружия Великой Отечественной войны © Алексей Шершнев/ТАСС Коллекция советского и немецкого оружия Великой Отечественной войны © Алексей Шершнев/ТАСС

"Что удивительно, оборонные предприятия заказывают уменьшенные копии оружия, которое они же выпускают. Используют их для презентаций, выставок. Вообще, в миниатюре можно проследить эволюцию какого-либо вида вооружения. Особенно это важно для историков, коллекционеров", — рассказывает Руслан Гайбатов.

Дядя Валера — Валерий Захарьев, когда-то работал на ЦКИБе (Центральное конструкторское исследовательское бюро спортивно-охотничьего оружия). "Делал набор из трех охотничьих ножей для генсека Леонида Ильича Брежнева", — рассказывает мастер. А лет восемь назад дядя Валера полностью собрал карабин в подарок от предприятия Владимиру Путину.

Опытные мастера говорят, что главное в их деле — терпение, которого у молодого поколения не хватает. "Не хотят новички много времени тратить на работу. Приходят на месяц-два, полгода, потом понимают, что это не их ремесло — точить металл, заниматься подгонкой", — с сожалением говорит слесарь-сборщик Александр Никитенко. Он показывает модель крошечного пистолета, над которым трудился больше месяца.

"Популярность оружейного дела падает, это факт, — отмечает Руслан Гайбатов. — Нашим мастерам уже много лет. На сколько их хватит? Поэтому возникла идея создания Центра профессиональной подготовки, чтобы оружейным ремеслом не занимались случайные люди. Набирать студентов будем и из числа выпускников школ, и из тех, кто уже отучился в колледжах, техникумах".

Все разрешительные документы на строительство ремесленной мастерской уже получены. Стройка идет недалеко от Тульского кремля. Планируется, что в новом здании будет также музей оружейной миниатюры.

"В областном правительстве наш проект одобрили, дали разрешение на строительство. Сейчас оформляем лицензию на образовательную деятельность. Очень надеемся, что когда откроется наш музей, он будет востребован не только туристами, но и научными работниками", — говорит Юлиана Шабанова.

Алексей Шершнев, Алина Имамова