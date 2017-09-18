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Корабельная ударная группа Северного флота провела стрельбы в Арктике

В стране
18 сентября, 17:33 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 18, сентября. /ТАСС

По легенде учений, корабельная артиллерия поддержала организацию обороны морского побережья и отражение высадки морского десанта условного противника

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МУРМАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Корабельная ударная группа Северного флота, возглавляемая тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий", провела в понедельник артиллерийские стрельбы по морским и береговым целям, сообщили в пресс-службе флота.

"Стрельбы прошли в рамках учения разнородных сил Северного флота в Баренцевом море", - говорится в сообщении.

По легенде учений, корабельная артиллерия поддержала организацию обороны морского побережья и отражение высадки морского десанта условного противника. После получения данных о передвижении отряда условного противника, корабельная ударная группа в составе "Петра Великого" и эскадренного миноносца "Адмирал Ушаков" выдвинулась в предполагаемый район десантной операции, чтобы нанести удар по корабельной группировке и силам условного противника.

Контрольные стрельбы по морской мишенной позиции с последующим переносом огня на береговые цели провели боевые расчеты артиллерийских установок АК-130. Корректировка огня производилась с применением беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что все мишени были успешно поражены.

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