Корабельная ударная группа Северного флота провела стрельбы в Арктике

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МУРМАНСК, 18 сентября. /ТАСС/. Корабельная ударная группа Северного флота, возглавляемая тяжелым атомным ракетным крейсером "Петр Великий", провела в понедельник артиллерийские стрельбы по морским и береговым целям, сообщили в пресс-службе флота.
"Стрельбы прошли в рамках учения разнородных сил Северного флота в Баренцевом море", - говорится в сообщении.
По легенде учений, корабельная артиллерия поддержала организацию обороны морского побережья и отражение высадки морского десанта условного противника. После получения данных о передвижении отряда условного противника, корабельная ударная группа в составе "Петра Великого" и эскадренного миноносца "Адмирал Ушаков" выдвинулась в предполагаемый район десантной операции, чтобы нанести удар по корабельной группировке и силам условного противника.
Контрольные стрельбы по морской мишенной позиции с последующим переносом огня на береговые цели провели боевые расчеты артиллерийских установок АК-130. Корректировка огня производилась с применением беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что все мишени были успешно поражены.