Международный фестиваль военного кино имени Озерова открылся в Туле

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ТУЛА, 18 сентября. /ТАСС/. Жители Тульской области увидят около 70 художественных и документальных фильмов в рамках ХV международного фестиваля военного кино имени Ю. Озерова. Киносмотр пройдет с 18 по 22 сентября, сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства.
"Фестиваль проходит при поддержке правительства Тульской области, Министерства культуры РФ, Министерства обороны РФ, в этом году он приурочен к 75-летию Сталинградской битвы. Будет представлено около 70 новых фильмов, которые пройдут в кинотеатрах Тулы и области, вузах, школах, детских домах - в общей сложности более чем на 20 площадках", - отметили в пресс-службе.
Киноленты покажут в пяти конкурсных номинациях: игровые фильмы, документалистика, детско-юношеские фильмы, короткометражки и ретроспективное кино. "В работе фестиваля примут участие известные российские артисты и режиссеры Михаил Ножкин, Владимир Бортко, Елена Цыплакова, Андрей Кравчук, Юрий Назаров и другие. А также актеры и продюсеры из Китая, Белоруссии, Казахстана", - говорится в сообщении пресс-службы тульского правительства. Так, китайская военная киностудия "1 августа" представит картину "Битва у реки Сянцзян", которая рассказывает об уникальной военной операции, вошедшей в китайскую историю как Великий поход.
Международный фестиваль военного кино имени Ю. Н. Озерова проводится в разных городах России с 2003 года, а с 2010 года вошел в государственную программу "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" как ежегодный. Главный приз фестиваля - статуэтка "Золотой меч". В разное время ее обладателями становились народные артисты СССР и России - Владимир Наумов, Марлен Хуциев, Никита Михалков, а также зарубежные кинематографисты - Оливер Стоун (США), Давид Буннерс (Германия), Радослав Владич (Сербия), Ан Лан (Китай), Милан Цислер (Чехия) и многие другие.
Юрий Озеров - советский и российский кинорежиссер, сценарист, педагог. Среди самых известных его работ - киноэпопеи "Освобождение", "Сталинград", "Битва за Москву", посвященные Великой Отечественной войне.