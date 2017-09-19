На Сахалине при прохождении циклона выпало от 40% до 100% месячной нормы осадков

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 19 сентября. /ТАСС/. От 40% до 100% месячной нормы осадков выпало в южной части Сахалина за время прохождения циклона, который подошел к острову в понедельник. Об этом сообщили ТАСС в Сахгидрометеоцентре.

"За все время прохождения циклона на юге Сахалина выпало 40-106 мм осадков, это 40-100% месячной нормы. Больше всего осадков зарегистрировано в селе Новиково Корсаковского района. В Южно-Сахалинске выпало 48 мм, или 43% месячной нормы", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, скорость ветра на Сахалине достигала 30 м/с, на южных островах Курильского архипелага - 33-35 м/с.

Циклон, сопровождавшийся штормовым ветром и дождем, повредил несколько десятков линий электропередачи, ранее сообщалось, что без света остались около 10,5 тыс. человек. Как сообщили в пресс-службе "Сахалинэнерго", к утру вторника по местному времени оставались поврежденными около 30 линий и участков линий электропередачи.

"Полностью обесточены села Высокое, Огоньки (Анивский район), Пионеры (Холмский район), Советское, Стародубское, Взморье (Долинский район), Воскресеновка (Тымовский район); частично - города Анива, Долинск, села Тамбовское Корсаковского района, Петропавловское Анивского района, Костромское и Чехов Холмского района, Березняки города Южно-Сахалинска", - перечислили в пресс-службе компании. Восстановить энергоснабжение планируется в течение вторника, добавили в "Сахалинэнерго".

Как сообщалось ранее, циклон покинет Сахалин только к утру четверга, причем во вторник он будет воздействовать также в районах Хабаровского края, расположенных на берегу Охотского моря. Из-за непогоды до 20 сентября приостановлено движение паромов на линии Холмск - Ванино.