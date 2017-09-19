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Кабмин выделил 1,5 млрд рублей на строительство спортивных объектов на Алтае, в Туве и КЧР

В стране
19 сентября, 7:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, сентября. /ТАСС

Финансирование осуществляется в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта"

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МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении около 1,5 млрд рублей на реконструкцию и строительство спортивных объектов в Республике Алтай, Карачаево-Черкесии и Туве. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в 2017 году предусмотрено предоставление субсидий из федерального бюджета на софинансирование капитальных вложений в "объекты государственной собственности субъектов Федерации, не включенные в федеральные целевые программы, в рамках государственной программы "Развитие физической культуры и спорта" в размере 1499,5 млн рублей".

"Подписанным распоряжением эти средства распределяются на реконструкцию стадиона "Нарт" в городе Черкесске (Карачаево-Черкесская Республика) - 651,9 млн рублей, строительство спортивно-оздоровительного комплекса "Атлант" (Республика Алтай) - 367,6 млн рублей, спортивно- культурного центра (Республика Тыва) - 480 млн рублей", - говорится в записке.

Многофункциональный стадион "Нарт" на 8 тыс. 960 мест был построен в 1972 году. Строительство спортивно-оздоровительного комплекса "Атлант" начато в 2013 году, будут введены в строй крытая ледовая арена и универсальный игровой зал. Проектом спортивно-культурного центра в Тува предусмотрено строительство спортивно-зрелищной арены с трибунами на 7 тыс. мест.

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