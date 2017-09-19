В Карелии в этом году откроют кадетское училище, культурный центр и спорткомплекс

ТАСС, 19 сентября. Ввод ряда знаковых объектов обеспечен в этом году в Карелии в рамках федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия до 2020 года". В их числе - первая очередь президентского кадетского училища в Петрозаводске, центр культурного развития в Костомукше и оздоровительный комплекс в Питкяранте, сообщил глава республики Артур Парфенчиков, слова которого приводит его пресс-служба.

О завершении в 2017 году строительства ряда объектов к 100-летию Карелии Парфенчиков сообщил в Москве на встречах с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым и заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Козаком, сообщает пресс-служба.

"На встрече с Николаем Патрушевым речь шла о подготовке к 100-летию Карелии (отмечается в 2020 году). Парфенчиков сообщил, что в этом году обеспечен ввод в целого ряда знаковых для жителей республики объектов: первого этапа Петрозаводского президентского кадетского училища, центра культурного развития в городе Костомукше, физкультурно-оздоровительного комплекса в Питкяранте. Завершен второй этап реконструкции здания Национальной библиотеки, завершаются работы по обустройству 25 детских игровых и спортивных площадок в Петрозаводске", - сообщили в пресс-службе.

По словам руководителя региона, до конца 2017 года предстоит завершить строительство инфраструктуры промышленного парка в Надвоицах, путепровода в Петрозаводске, перинатального центра, 10 модульных фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) в шести муниципалитетах, общеобразовательного учреждения в поселке Ледмозеро Муезерского района, универсальной загородной учебно-тренировочной базы Центра спортивной подготовки.

Парфенчиков представил новую редакцию программы с учетом приоритетов социально-экономического развития Карелии и расходов на дальнейшую эксплуатацию введенных объектов. Вопросы финансирования новой редакции программы он также обсудил на встрече с Козаком, попросив поддержать правительство Карелии в решении вопроса планового финансирования мероприятий программы на 2018-2020 год, говорится в сообщении.

Ранее планировалось, что с 2016 по 2020 год на ФЦП из федерального бюджета будет ежегодно выделяться по 3 млрд рублей, но в 2016 году на эти цели в бюджете страны было заложено 200 млн рублей, а на 2017 год - 169 млн рублей.