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ТАСС, 19 сентября. Штормовое предупреждение объявлено в Карском море, омывающем берега Таймыра (Красноярский край), из-за усиления ветра до 25 метров в секунду. Об этом сегодня сообщили в ГУ МЧС по Красноярскому краю.
"Вечером 19 сентября и ночью 20 сентября в Карском море ожидается усиление северо-западного и западного ветра до 20-25 м/с, с порывами до 30-35 м/с", - сообщили в ведомстве.
Также в МЧС отметили, что ожидается ухудшение видимости до 500-1000 метров, а высота волны составит 4-5 метров.
Карское море омывает берега Ямала и Таймыра, здесь расположен один из самых северных портов России - Диксон. Через это море проходит Северный морской путь.