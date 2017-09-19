Погода "на миллион": центральную Россию и Поволжье ждет третья волна "бабьего лета"

ТАСС, 19 сентября. Похолодание, которое пришло во вторник в регионы Центрального и Приволжского федеральных округов, в ближайшие дни сменится теплой и ясной погодой, которая может продержаться до начала следующей недели, сообщили ТАСС в центре погоды "Фобос".

Вместе с тем с Сахалина отступит тайфун "Талим", а в южных регионах сохранится летняя жара.

"Миллион на миллион" в центральной России

В регионах Центрального федерального округа и части субъектов Приволжского федерального округа во вторник установилась по-настоящему осенняя погода.

"Сегодня термометры в этих регионах будут показывать максимум 11-16 градусов тепла, но это погружение в осень не будет долгим - уже начиная со среды и далее, центральную Россию ожидает третья и самая продолжительная волна "бабьего лета", - рассказали в центре погоды "Фобос".

По данным синоптиков, погода пойдет на улучшение, которое, согласно прогнозам, достигнет своего пика к предстоящим выходным.

"Ночью и утром в центре страны будет до плюс 10 градусов, а днем можно ожидать температуры вплоть до 20 градусов тепла, особенно это повышение температуры будет ощущаться, начиная с пятницы, и сохранится в субботу, воскресенье и следующий понедельник - будет идеально ясная погода, которую синоптики называют "миллион на миллион" - на небе не будет ни облачка", - уточнил собеседник агентства.

Циклон на Северо-Западе

Регионы Северо-Западного федерального округа (СЗФО) во вторник и среду останутся под влиянием атлантического циклона, который накануне принес в Санкт-Петербург сильный дождь, а в Новгородской области сопровождался смерчем. На территории Поддорского района сильный ветер оставил без света жилые дома и школы, а также поднял в воздух гараж, который упал на крышу частного дома и травмировал трехмесячного ребенка, находившегося в доме.

"В СЗФО будет также пасмурно и облачно. Например, в Санкт-Петербурге уже сегодня заметно похолодало - днем термометры показывают до +11 градусов, и выше столбики уже не поднимутся", - уточнили в "Фобосе".

Однако, по прогнозам синоптиков, жители Петербурга и прилегающих регионов еще могут увидеть солнце.

"В ближайшие дни циклон будет смещаться на восток, атмосферное давление станет расти, а из-за облаков станет выглядывать солнце. Жители этих регионов уже среду-четверг могут рассчитывать на дневные температуры до плюс 15 градусов Цельсия", - сказал специалист центра погоды, добавив, что в дальнейшем регионы СЗФО также ожидает третья волна "бабьего лета" и температура может повыситься до плюс 17 градусов.

На юге в разгаре купальный сезон

По словам специалиста центра "Фобос", в регионах Южного и Северо-Кавказского федеральных округов сохранится летняя жара.

"По всем регионам веером идут температурные рекорды и, по крайней мере в ближайшие пять дней, мы не прогнозируем каких-либо изменений - тут будет солнечно, а показания термометров - до плюс 32 градусов. Для конца сентября это достаточно редкие показатели. В этих субъектах не просто "бархатный сезон", тут настоящая летняя жара", - отметили в "Фобосе".

Синоптики также добавили, что на побережье Черного моря такая погода позволяет продолжать купальный сезон. "Температура воды, как и воздуха, очень высокая - купанию в ближайшие дни в Краснодарском Крае и в Крыму точно ничего не помешает", - сказали в центре погоды.

Однако продолжающейся жаре рады не все - например, в Волгоградской области региональное управление МЧС напоминает о действии особого противопожарного режима и запрете на разжигание костров на всей территории субъекта, опасаясь повторения ситуации с возгораниями в конце августа, когда природные пожары уничтожили более 150 строений, а в области был введен режим ЧС.

"Талим" уйдет в Охотское море

Тайфун "Талим", который бушевал на Сахалине и в Приморском крае накануне, по прогнозам синоптиков "Фобоса", уйдет в Охотское море.

"Сейчас тайфун, который сопровождался в регионе ураганным ветром до 38 метров в секунду и осадками в виде дождя, которых местами выпало по 50-100 миллиметров, уходит в акваторию Охотского моря. Уже завтра он будет оказывать влияние на морскую часть, однако все, что находится на побережье моря, все еще будет находиться в зоне шторма", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что к четвергу циклон должен достигнуть Камчатского края и Магаданской области.

"В этих регионах с приходом тайфуна стоит ожидать до 30-50 миллиметров осадков - это почти половина месячной нормы", - отмечает специалист "Фобоса".

Урал ждет похолодание

По прогнозам специалистов "Фобоса", погода не будет радовать жителей Уральского и Сибирского федерального округа.

"Во вторник и среду в Уральском федеральном округе еще будет относительно комфортно - температура будет от 12 до 17 градусов тепла. А потом будут дожди, пасмурно, и никакого притока солнечного тепла - ночами до плюс 3 градусов, а на северном Урале ожидаются и ночные заморозки", - сказал специалист центра.

Сибирь погрузится в осень

Районы на юге Сибирского федерального округа, по словам собеседника агентства, в ближайшие дни "погрузятся в осень".

"Регионы этого округа ждет холодный северный ветер и поток арктического холода. Дожди будут не сильные, но затяжные. Ближе к выходным местами возможен дождь со снегом - это касается Омска, Новосибирска и Красноярска. Ночные температуры тут будут до 0 градусов", - отметили в центре "Фобос".