Тверские власти выделили средства из резервного фонда на восстановление речного вокзала

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ТВЕРЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Тверские власти выделили из резервного фонда региона 2,3 млн рублей на проведение неотложных противоаварийных работ в здании речного вокзала, которое обрушилось в Твери в начале августа. Как сообщили во вторник в пресс-службе областного правительства, после завершения работ, здание будет законсервировано.
"На проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в здании Речного вокзала из резервного фонда правительства региона выделено порядка 2,3 млн рублей. После завершения противоаварийных мероприятий планируется консервация объекта с устройством временной кровли и декорацией баннером", - сообщили в пресс-службе.
Там добавили, что для подготовки к консервации аварийное здание будет частично разобрано, в частности, уже сейчас в нем демонтированы колонны и ведутся подготовительные работы к разборке верхней части здания.
После завершения неотложных работ, специалисты займутся подготовкой чертежей для восстановления.
"Для того, чтобы воссоздание памятника архитектуры велось в точном соответствии с оригиналом, в центральной части здания проведена фотограмметрия - специальное сканирование приборами всех параметров и ценных архитектурных элементов, что позволит подготовить точные обмерные чертежи", - отметили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в ночь на 8 августа в Твери в здании речного вокзала обрушились часть стены, перекрытие второго этажа и часть террасы. Здание является памятником архитектуры регионального значения, оно построено в стиле сталинского неоклассицизма на месте впадения реки Тверцы в Волгу. В результате инцидента никто не пострадал.
По словам представителей регионального правительства, здание обрушилось из-за большого износа материалов, которые использовались при его строительстве. Губернатор Тверской области Игорь Руденя через несколько дней после обрушения сообщил, что здание будет восстановлено с использованием современных материалов.