В Туле открыли представительство Российской академии ракетных артиллерийских наук

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ТУЛА, 19 сентября. /ТАСС/. Представительство научного центра Российской академии ракетных артиллерийских наук (РАРАН) открыли на базе Тульского государственного университета. Центр будет участвовать в разработке новых образцов оружия и подготовке кадров для оборонной промышленности, сообщает во вторник пресс-служба вуза.
"Представительство научного центра академии ракетных и артиллерийских наук открыто на базе Инновационно-технологического центра Тульского госуниверситета (ТулГУ). В числе задач организации - проведение фундаментальных исследований в области вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.
Решение о создании представительства РАРАН принято в 2016 году. В центр вошли крупные научно-производственные организации региона: Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова, научно-производственные объединения "Сплав" и "Стрела" и Центральное конструкторское бюро аппаратостроения.
"Помимо совместной разработки новых образцов вооружения, большинство из которых являются секретными, центр и вуз будут заниматься подготовкой и переподготовкой инженерных кадров для тульских оборонных предприятий", - пояснили в пресс-службе ТулГУ.