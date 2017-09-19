В Туле открыли представительство Российской академии ракетных артиллерийских наук

ТУЛА, 19 сентября. /ТАСС/. Представительство научного центра Российской академии ракетных артиллерийских наук (РАРАН) открыли на базе Тульского государственного университета. Центр будет участвовать в разработке новых образцов оружия и подготовке кадров для оборонной промышленности, сообщает во вторник пресс-служба вуза.

"Представительство научного центра академии ракетных и артиллерийских наук открыто на базе Инновационно-технологического центра Тульского госуниверситета (ТулГУ). В числе задач организации - проведение фундаментальных исследований в области вооружения и военной техники", - говорится в сообщении.

Решение о создании представительства РАРАН принято в 2016 году. В центр вошли крупные научно-производственные организации региона: Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова, научно-производственные объединения "Сплав" и "Стрела" и Центральное конструкторское бюро аппаратостроения.

"Помимо совместной разработки новых образцов вооружения, большинство из которых являются секретными, центр и вуз будут заниматься подготовкой и переподготовкой инженерных кадров для тульских оборонных предприятий", - пояснили в пресс-службе ТулГУ.