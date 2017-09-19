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Эксперт: этнический состав населения российской Арктики меняется

В стране
19 сентября, 16:39 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 19, сентября. /ТАСС

Численность представителей коренных малочисленных народов Севера выросла с 1989-го по 2010-й год на 23,2%

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 сентября. /ТАСС/. Этнический состав населения регионов российской Арктики меняется. Об этом сообщает пресс-служба Северного Арктического федерального университета (САФУ, город Архангельск).

"В результате нисходящей демографической динамики и эмиграции людей из неблагополучных в экономическом плане и неблагоприятных по климатическим условиям районов европейского Севера общая численность русских сократилась на 26,3%", - приводит пресс-служба слова доктора исторических наук, профессора кафедры регионоведения, международных отношений и политологии САФУ Флеры Соколовой.

По ее словам, наметилось увеличение численности коренных малочисленных народов Арктики, хотя и с разной степенью интенсивности. "Численность 10 из 17 этнических групп, проживающих на своей исторической родине с 1989-го по 2010-й год возросла: к таким народам относятся долганы, ненцы, селькупы, ханты, чукчи, эвенки, эвены, энцы, эскимосы, юкагиры. Сократилась численность кетов, нганасан, саамов, чуванцев, чулымцев, единицами представлены кереки, но в целом общая численность коренных малочисленных народов возросла на 23,2%", - сказала Соколова.

По данным исследователя, увеличилась численность выходцев из ряда бывших среднеазиатских и закавказских республик (Армении, Азербайджана, Киргизии, Узбекистана, Таджикистана) и стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Китая и Индии). Количество представителей данных этнических групп в регионе в среднем возросло от 1,5 до 4 раз. Особо привлекательны для них динамично развивающиеся регионы: Ямало-Ненецкий автономный округ, Красноярский край, Республика Саха (Якутия).

"Однако общая численность названных этнических групп в Российской Арктике едва превышает 100 тыс. человек, их удельный вес в структуре населения дает амплитуду от 0,2% до 0,5%, за исключением ЯНАО, где выходцы из Азербайджана составляют 1,8% населения", - приводит пресс-служба слова Соколовой.

Общая численность выходцев из Китая едва превышает 34 тыс. человек, преимущественно они сосредоточены в Красноярском крае и Якутии. В связи с расширением атомного подводного судостроения и развитием программ международного сотрудничества по подготовке медицинских кадров в Архангельской области появились выходцы из Индии. Индийская диаспора составляет 390 человек. В последние годы увеличилось число выходцев с Украины, что обусловлено политическим кризисом 2014 года.

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