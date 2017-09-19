Северный флот успешно поразил цели в Баренцевом море пятью крылатыми ракетами

МУРМАНСК, 19 сентября. /ТАСС/. Разнородные силы Северного флота во вторник провели стрельбы в акватории Баренцева моря, запустив в том числе пять крылатых ракет. Об этом сообщили в пресс-службе флота.

"По замыслу учений разнородным ударным силам флота необходимо было поразить несколько корабельных группировок условного противника, находящихся в разных районах", - сказали на флоте.

Первым ракетный удар по мишенной позиции, находившейся на удалении около 400 километров, нанес расчет берегового ракетного комплекса "Бастион" со стартовой позиции, расположенной на мысе Териберский. Затем массированный ракетный удар по корабельной группировке условного противника, обозначенной еще одной сложной мишенной позицией, нанес экипаж тяжелого атомного ракетного крейсера "Петр Великий" совместно с экипажами двух атомных подводных ракетных крейсеров "Воронеж" и "Орел". Стрельба выполнялась противокорабельными крылатыми ракетами "Гранит" из разных районов Баренцева моря по единой цели, находившейся от стреляющих боевых кораблей на удалении от 200 до 300 километров, ракетные подводные крейсеры выполнили стрельбу из подводного положения.

На завершающем этапе ракетных стрельб по сложной мишенной позиции, обозначавшей десантный отряд условного противника, ракетный удар нанес эскадренный миноносец "Адмирал Ушаков" из назначенного района Баренцева моря противокорабельной крылатой ракетой "Москит".

По предварительным итогам учений, все мишени, по которым выполнялись ракетные стрельбы, были успешно поражены. На предыдущих этапах зачетного учений разнородных сил Северного флота экипажи надводных кораблей и подводных лодок провели подготовительную тренировку боевой ракетной стрельбы и отработали тактические действия по поражению корабельных группировок условного противника.

Стрельбы проводились в рамках учений разнородных сил Северного флота, начавшихся 14 сентября. В них принимают участие более 20 боевых кораблей, до 10 атомных и дизельных подводных лодок, около 20 судов обеспечения и до 30 летательных аппаратов. В розыгрыше различных эпизодов задействовано более пяти тысяч военных Северного флота и более 300 единиц техники и вооружения.