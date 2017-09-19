В Архангельской области закрыт проезд по понтонным переправам после сильных дождей

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 сентября. /ТАСС/. Понтонные переправы через реки Мезень и Пинега в Архангельской области закрыты во вторник после резкого подъема воды в результате сильных дождей. Об этом ТАСС сообщили в Центре управления движением дорожного агентства "Архангельскавтодор".
"Вода поднялась за короткое время на метр 20 см. Очень мощные волны, даже летом такого не было", - сказали в Центре управления движением.
В Пинежском районе на маршруте Архангельск - Карпогоры в связи с затоплением подходов закрыт проезд по понтонной переправе Пинега у поселка Ясный. Организована работа бесплатной паромной переправы в светлое время суток. В Мезенском районе на маршруте Архангельск - Мезень - Лешуконское также в связи с затоплением подходов закрыт проезд по понтонной переправе через реку Мезень у поселка Кимжа. Бесплатная паромная переправа начнет работу в среду с 14:00 мск.
"Понтоны пока не убираем. Надеемся, что вода схлынет и понтоны еще поработают неделю или две. Но загадывать сложно", - сказали в дорожном агентстве.