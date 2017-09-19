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Завершение реконструкции зоны ЮНЕСКО в Ярославле отметили с участием президентского полка

В стране
19 сентября, 20:12 UTC+3 ЯРОСЛАВЛЬ ЯРОСЛАВЛЬ 19, сентября. /ТАСС

В торжествах приняли участие глава региона Дмитрий Миронов, губернатор Тверской области Алексей Дюмин, полпред президента в ЦФО Александр Беглов и депутат Госдумы Валентина Терешкова

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 сентября. /ТАСС/. Реконструкция зоны всемирного наследия ЮНЕСКО в Ярославле завершилась во вторник праздничным концертом и торжественной церемонией развода конных и пеших караулов президентского полка, сообщила пресс-служба правительства Ярославской области.

"Участие в торжествах вместе с жителями города принял глава региона Дмитрий Миронов. В числе приглашенных гостей были полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов, глава Тульской области Алексей Дюмин, первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Валентина Терешкова. Праздничную программу открыл церемониальный развод конных и пеших караулов президентского полка", - говорится в сообщении.

После масштабной реконструкции открылся Демидовский сквер. Он был воссоздан по планировке начала прошлого века с привнесением современных элементов. В вечернее время в сквере будет работать система освещения. Ночную иллюминацию впервые торжественно зажгли во вторник, что стало символом обновления исторического центра города.

Ранее сообщалось, что в конце 2016 года врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов и мэр Москвы Сергей Собянин подписали соглашение, по которому правительство Москвы выделило 600 млн рублей на обновление зоны всемирного наследия ЮНЕСКО Ярославля.

В рамках комплексного проекта по благоустройству зоны ЮНЕСКО в Ярославле проводилась масштабная реставрация зданий, памятников и парков. Работы велись в одном из главных храмов города, церкви Ильи Пророка. Отреставрированы Кирилло-Афанасиевский и Спасо-Преображенский монастыри, квартал Ярославского художественного музея.

В 2005 году исторический центр Ярославля был внесен в зону всемирного наследия ЮНЕСКО. На площади 110 га находится 140 памятников архитектуры, включенных в списки государственной охраны, еще приблизительно столько же - выявленных дополнительно и ждущих принятия под охрану.

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Тульская область
Персоны
Миронов, Дмитрий Юрьевич Собянин, Сергей Семенович Дюмин, Алексей Геннадьевич Беглов, Александр Дмитриевич Терешкова, Валентина Владимировна
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