Главный кафедральный собор Вологодской области отреставрируют в течение пяти лет

ТАСС, 19 сентября. Главный кафедральный собор Вологодской области, Воскресенский кафедральный собор XVIII века, в котором более 80 лет не велись богослужения, будет отреставрирован в течение пяти лет. Об этом сообщил во вторник губернатор области Олег Кувшинников.

"Работы по реконструкции и реставрации храма пройдут в пять этапов. Сразу после возведения строительных лесов, с 15 октября, начнется первый и один из основных этапов реставрации - замена кровли. Второй этап - реставрация куполов и крестов собора - должен быть завершен до нового года", - приводит слова губернатора его пресс-служба.

По словам руководителя региона, в апреле 2018 года подрядчики приступят к третьему этапу - ремонту фасадов Воскресенского собора. Одновременно на первом этаже храма будут восстанавливать иконостас. Эти работы планируется завершить до 1 июня 2018 года.

Митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий отметил, что в соборе будет полностью воспроизведен исторический облик иконостаса, его высота составит более 7 м. Последний, пятый этап реставрации - внутреннее убранство храма с поэтапной заменой инженерных сетей и восстановлением фресок храма - начнется во второй половине 2018 года и продлится примерно до 2021 года.

Как сообщил ТАСС руководитель информационно-аналитического отдела Вологодской епархии Павел Щербина, все работы будут проводиться постепенно, окончательная сумма затрат не определена. По утвержденному проекту ремонт кровли и фасада оценен более чем 20 млн рублей. Работы профинансируют благотворительные организации, привлекаемые попечительским советом, в декабре прошлого года его возглавил Кувшинников.

Один из древнейших храмов Русского Севера

Воскресенский собор, построенный в 1772-1776 годах, является памятником архитектуры федерального значения. В марте прошлого года он был передан в собственность Вологодской епархии, до этого момента в здании более 60 лет располагалась областная картинная галерея. После передачи, с декабря прошлого года, в храме возобновились богослужения. Не проводившиеся с 1930-х годов, они продолжатся и на период реставрации.

В Воскресенском соборе принял монашество, затем постриг и архиерейский чин богослов и святитель Игнатий Брянчанинов. Здесь совершал архиерейскую хиротонию будущий патриарх Тихон, который был канонизирован в начале прошлого века. С собором связаны имена вологодских святителей, чьи мощи собраны из разных мест и покоятся в нем. Это одно из древнейших каменных зданий Вологодской области и всего Русского Севера, отметил Щербина.

По его данным, в июне 2018 года в Вологду ожидается визит Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В программе есть пункт посещения и Воскресенского собора, и стоящего рядом Софийского собора, который начинал строить еще Иван Грозный.