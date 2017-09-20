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В некоторых муниципалитетах Приморья подготовка к зиме отстает от графика

В стране
20 сентября, 8:07 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 20, сентября. /ТАСС

Отопительный сезон в Приморском крае начинается для разных муниципалитетов с конца сентября до начала ноября

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ВЛАДИВОСТОК, 20 сентября. /ТАСС/. Подготовка к отопительному сезону в ряде муниципалитетов Приморского края отстает от графика, сообщила пресс-служба приморского парламента со ссылкой на данные, приведенные на заседании комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания региона.

"Имеются отставания в подготовке жилищного фонда к зиме в Дальнегорском (86%), Дальнереченском, (86%), Лесозаводском (83%), Находкинском (89%) и Партизанском (67%) городских округах, а также в Дальнереченском (87%), Лазовском (88%), Михайловском (85%, Ольгинском (82%), Пожарском (86%) и Хасанском (74%) районах", - говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что не проведен ремонт и подготовка котельных военных городков, которые находятся в эксплуатации филиала ФГБУ "Центральное жилищно-коммунальное управление" Минобороны РФ. У ряда коммунальных предприятий в муниципалитетах нет лицензий.

В свою очередь, департамент по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам администрации Приморского края заверил депутатов в том, что отопительный сезон начнется вовремя во всех муниципалитетах. "Есть ряд формальных сложностей, которые мы сейчас решаем с главами и теплоснабжающими организациями, но они не повлияют на подачу тепла", - сказала директор департамента Елена Пархоменко.

Отопительный сезон в Приморском крае начинается для разных муниципалитетов с конца сентября до начала ноября. Всего на подготовку отопительного сезона 2017-2018 годов краевым бюджетом предусмотрено 3,4 млрд рублей. На складах Приморья для начала отопительного сезона уже накоплены запасы мазута в размере 120% и 50% угля и дизельного топлива от необходимых объемов.

Депутаты вернуться к вопросу о подготовке к отопительному сезону в Приморье до 15 октября.

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