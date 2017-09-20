Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.09:
$ 58.1
€ 69.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

На время Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи ограничат движение транспорта

В стране
20 сентября, 10:39 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 20, сентября. /ТАСС

Для предупреждения водителей о временной схеме движения на въезде в Олимпийский парк установят информационные табло

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 20 сентября. /ТАСС/. Движение автомобилей будет ограничено в местах проведения мероприятий Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи. Изменения коснутся как общественного, так и частного транспорта, сообщила в среду пресс-служба администрации города-курорта.

Читайте также новости по теме:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
© Михаил Фомичев/ТАСС

В столице Индии открылась фотовыставка "Молодежь в странах БРИКС"

В Музее Москвы открылась выставка, посвященная Всемирным фестивалям молодежи и студентов

Мишель Легран планирует вновь побывать на фестивале молодежи и студентов в Москве

"В период проведения ВФМС будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного, на улице Триумфальная. Для организации доступа в единую зону безопасности фестиваля предусмотрены семь транспортных контрольно-пропускных пунктов для аккредитованных автомобилей", - отметили в мэрии Сочи.

Для предупреждения водителей о временной схеме движения на въезде в Олимпийский парк установят информационные табло.

Ранее сообщалось, что местом проведения Всемирного фестиваля молодежи станут объекты Олимпийского парка. В Ледовом дворце "Большой" состоятся церемонии открытия и закрытия фестиваля. На Олимпийской площади "Медалс Плаза" установят сцену для культурной программы. Главный Медиацентр примет участников научно-образовательной и деловой программы, здесь же развернется молодежный экспоцентр, пройдут выставки и кинопоказы.

"Адлер-арена" станет сценой для участников Мирового молодежного симфонического оркестра, в "Ледяном кубе" откроется танцевальная академия. На трассе "Сочи Автодрома" будут проходить спортивные турниры. В отелях Имеретинского района разместят всех участников фестиваля. Организаторы фестиваля забронировали номера для размещения более 20 тыс. гостей.

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.

Участниками форума станут более 20 тысяч молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
(Не)чужие дети. Как живет старейшая в России Детская деревня — SOS
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Фото
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
8
Один день из жизни средневековой "территории опережающего развития"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Делегация России покинула зал ГА ООН перед выступлением президента Литвы
2
Бинбанк обратился к ЦБ с просьбой рассмотреть возможность санации
3
В Подмосковье возбуждено уголовное дело после публикаций о пропаже пожилых людей
4
Калашников призвал Запад вернуть Косово Сербии в ответ на заявление Трампа о суверенитете
5
Главный конструктор ЦКБ "Рубин": мы создаем подводный город для освоения богатств Арктики
6
"АвтоВАЗ" раскрыл цены на универсал Lada Vesta SW
7
Командующий ВДВ РФ попал в ДТП в Мурманской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама