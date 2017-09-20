На время Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи ограничат движение транспорта

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СОЧИ, 20 сентября. /ТАСС/. Движение автомобилей будет ограничено в местах проведения мероприятий Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Сочи. Изменения коснутся как общественного, так и частного транспорта, сообщила в среду пресс-служба администрации города-курорта.
"В период проведения ВФМС будет ограничено движение транспорта, в том числе и общественного, на улице Триумфальная. Для организации доступа в единую зону безопасности фестиваля предусмотрены семь транспортных контрольно-пропускных пунктов для аккредитованных автомобилей", - отметили в мэрии Сочи.
Для предупреждения водителей о временной схеме движения на въезде в Олимпийский парк установят информационные табло.
Ранее сообщалось, что местом проведения Всемирного фестиваля молодежи станут объекты Олимпийского парка. В Ледовом дворце "Большой" состоятся церемонии открытия и закрытия фестиваля. На Олимпийской площади "Медалс Плаза" установят сцену для культурной программы. Главный Медиацентр примет участников научно-образовательной и деловой программы, здесь же развернется молодежный экспоцентр, пройдут выставки и кинопоказы.
"Адлер-арена" станет сценой для участников Мирового молодежного симфонического оркестра, в "Ледяном кубе" откроется танцевальная академия. На трассе "Сочи Автодрома" будут проходить спортивные турниры. В отелях Имеретинского района разместят всех участников фестиваля. Организаторы фестиваля забронировали номера для размещения более 20 тыс. гостей.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября 2017 года. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября.
Участниками форума станут более 20 тысяч молодых людей, в том числе представители различных общественных организаций, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.