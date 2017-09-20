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В 23 регионах России действует особый противопожарный режим

В стране
20 сентября, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, сентября. /ТАСС

МЧС продолжает проводить мероприятия по защите населенных пунктов от природных пожаров

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Особый противопожарный режим из-за угрозы возникновения природных пожаров установлен в 23 регионах России. Об этом сообщил в среду глава МЧС РФ Владимир Пучков, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.

"На сегодняшний день особый противопожарный режим действует в 23 субъектах РФ и более чем в 900 муниципальных образованиях", - сказал он.

Министр сообщил, что МЧС совместно с органами власти всех уровней продолжает осуществлять мероприятия по защите населенных пунктов и социальной инфраструктуры от природных пожаров.

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