В 23 регионах России действует особый противопожарный режим

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Особый противопожарный режим из-за угрозы возникновения природных пожаров установлен в 23 регионах России. Об этом сообщил в среду глава МЧС РФ Владимир Пучков, выступая на "правительственном часе" в Госдуме.
"На сегодняшний день особый противопожарный режим действует в 23 субъектах РФ и более чем в 900 муниципальных образованиях", - сказал он.
Министр сообщил, что МЧС совместно с органами власти всех уровней продолжает осуществлять мероприятия по защите населенных пунктов и социальной инфраструктуры от природных пожаров.