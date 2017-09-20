Правительство РФ выделило более 2,3 млрд руб. регионам, пострадавшим от ЧС

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство России в этом году выделило из резервного фонда более 2,3 млрд руб. регионам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков, выступая на "правительственном часе" в Государственной думе.

"Выделено более 2,3 млрд руб. из резервного фонда правительства на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. Это позволило оказать единовременную материальную помощь более чем 42 тыс. граждан. Свыше 16 тыс. человек получили финансовую помощь в связи с утратой имущества первой необходимости", - сказал он.

Кроме того, руководителями регионов организовано строительство жилья, выдача субсидий и государственных жилищных сертификатов семьям, потерявшим дома при чрезвычайных ситуациях.

"По поручению президента РФ МЧС России осуществляет контроль оперативности и полноты доведения помощи до граждан и строительства жилья", - добавил министр. Он сообщил, что в этом году подтвердила свою эффективность система резервирования финансовых и материальных ресурсов, которая сформирована на всех уровнях Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.