В Архангельске 21 сентября открывается Маргаритинская ярмарка

АРХАНГЕЛЬСК, 20 сентября. /ТАСС/. Шестнадцатая Маргаритинская ярмарка - крупнейшая в Поморье - начинает работу в Архангельске в четверг и будет проходить до 24 сентября, а торжественное открытие состоится в пятницу. Как сообщает пресс-служба администрации Архангельской области, в среду стартовала деловая программа ярмарки, в рамках которой пройдет целый ряд торгово-экономических мероприятий.

"Программа, включающая более 30 мероприятий, составлена таким образом, чтобы охватить различные сферы деятельности, предоставить каждому участнику возможность почерпнуть важную и полезную информацию", - приводит пресс-служба слова министра экономического развития региона Семена Вуйменкова.

В программу вошли семинары по сертификации и лицензированию деятельности, финансовым инструментам поддержки и развития бизнеса, франшизе, франчайзингу и другие. Ключевым мероприятием программы станет панельная дискуссия с участием губернатора Архангельской области Игоря Орлова "Формирование и развитие региональной производственно-логистической инфраструктуры". Основной акцент в деловой программе сделан на развитии малых производств в сфере переработки агропромышленной продукции. Так, один из круглых столов посвящен производству пива и безалкогольной продукции.

Отдельный блок посвящен развитию внешнеэкономической деятельности региона. В ярмарке примут участие делегации из Сербии, Норвегии, Эстонии и Азербайджана. В российско-норвежской научно-практической конференции "Организация прибрежного и любительского рыболовства" со стороны России примут участие представители Росрыболовства и члены постоянного комитета Парламентской ассоциации Северо-Запада России по рыболовству, а со стороны Норвегии - представители губернии Финнмарк и генеральный консул Норвегии в Мурманске Эрик Сведал.

Впервые в регионе пройдет конференция "Биоресурсы Архангельской области для экономики региона: инновационные разработки, производство, инструменты поддержки". В ходе нее будут рассмотрены возможности предприятий области, а также последние разработки местных ученых. Жители и гости Архангельска смогут приобрести товары из разных регионов страны и практически всех районов области. Например, из Шенкурского привезут чипсы из репы и моркови, из Лешуконского - сливки, а также берестяные короба с крышкой - туеса.

Маргаритинская ярмарка - главная визитная карточка торговой жизни Архангельской области (Поморья), в XVI-XVII веках - крупнейшая международная ярмарка в России, ежегодные таможенные поступления с которой, вплоть до основания Санкт-Петербурга, в среднем составляли до двух третей всех денежных доходов государственной казны. Начало Маргаритинской ярмарки было приурочено к дате древнего осеннего праздника - Поморского нового года - 14 сентября - (Новолетие, Семенов день). Маргаритинская ярмарка в современном виде проводится в Архангельске с 2001 года.