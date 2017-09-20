Плавучая буровая весом почти 7 тыс. тонн доставлена из Черного моря в порт Сабетта в ЯНАО

ТАСС, 20 сентября. Самоподъемная буровая установка "Амазон", вес которой почти 7 тыс. тонн, доставлена морским путем из Черного моря до порта Сабетта в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Нефтяная платформа будет задействована в геологоразведке, сообщили журналистам в Ямало-Ненецкой таможне.

"Невероятное путешествие совершила нефтяная платформа, преодолев расстояние из Черного моря в Северный Ледовитый океан. Нефтяная платформа - самоподъемная плавучая буровая установка "Амазон" - весом 6,9 тысячи тонн проследовала из морского пункта пропуска Кавказ в морской пункт пропуска Сабетта. Платформу взяли на буксир до порта Тузла Турции, где произошла ее перегрузка на китайское океанское судно HIA YANG SHI YOU 278", - сказали там.

По данным таможни, путешествие длилось почти полтора месяца. "Платформа является товаром Евразийского экономического союза и принадлежит компании ООО "Газпром флот". Самоподъемная плавучая буровая установка "Амазон" будет задействована в геологоразведочных работах", - уточнили в таможне.

Морской порт Сабетта, расположенный в Карском море, является одним из ключевых элементов транспортного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа, построен на месте строительства завода по сжижению природного газа "Ямал СПГ". С начала текущего года грузооборот порта Сабетта составил 242,5 тысячи тонн, товарооборот - 4,4 млрд долларов США.