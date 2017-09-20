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На базе летчиков Северного флота завершилось возведение детсада-долгостроя

В стране
20 сентября, 16:34 UTC+3

В двухэтажном здании продолжаются отделочные работы

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МУРМАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Строители завершили возведение детсада-долгостроя в поселке палубных летчиков Северного флота Североморск-3. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального правительства.

"В настоящее время двухэтажное здание детского сада полностью возведено, ведутся внутренние отделочные работы, а также работы по благоустройству территории. Подрядчиком закуплено оборудование для пищеблока, медицинского блока и других помещений, в ближайшее время поступит оборудование для игровых площадок", - уточнили в пресс-службе. 

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