На базе летчиков Северного флота завершилось возведение детсада-долгостроя

МУРМАНСК, 20 сентября. /ТАСС/. Строители завершили возведение детсада-долгостроя в поселке палубных летчиков Северного флота Североморск-3. Об этом сообщили в среду в пресс-службе регионального правительства.

"В настоящее время двухэтажное здание детского сада полностью возведено, ведутся внутренние отделочные работы, а также работы по благоустройству территории. Подрядчиком закуплено оборудование для пищеблока, медицинского блока и других помещений, в ближайшее время поступит оборудование для игровых площадок", - уточнили в пресс-службе.