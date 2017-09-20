Эксперт: развитие малого и среднего бизнеса дает возможность проявляться инициативе

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Развитие малого и среднего бизнеса помогает проявляться инициативе и ее дальнейшей реализации. Такое мнение высказал в среду ТАСС эксперт проекта "Особенный банк" (проект Сбербанка по адаптации банковских продуктов и сервисов для людей с особыми потребностями), член рабочей группы Центробанка по повышению финансовой доступности, инвалид по зрению I группы Анатолий Попко.

"Надо развивать малый и средний бизнес совершенно точно, потому что это дает возможность проявляться инициативе. У меня есть какая-то идея, и я хочу ее реализовывать, и, будучи предпринимателем, я могу это сделать. Здесь минимальный порог входа - я завишу от минимального количества условий", - считает Попко.

По его мнению, это также важно и для людей с ограничениями по здоровью. "Сейчас предпринимателей среди этой категории людей немного, как правило, они просто самозанятые, например, работают массажистами. Но, развивая малый и средний бизнес, мы дадим возможность зарегистрироваться им в качестве индивидуальных предпринимателей, а государству контролировать эту сферу", - отметил эксперт.

Он добавил, что необходимо заниматься просвещением людей с ограничениями по здоровью, рассказывать о существующих для них возможностях в сфере бизнеса. "Сбербанк сделал приложение "Сбербанк Бизнес Онлайн" доступным для слепых и слабовидящих, и для меня это важно потому что, имея на своему счету средства, без доступного приложения я не могу ими распорядиться. И точно такая же история с бухгалтерскими системами. Тот же "1С", в основном он для крупных предприятий, но им пользуются и ИП, поэтому его тоже необходимо со временем адаптировать", - сказал Попко.

По его словам, развитие продуктов, адаптированных для инвалидов, стимулирует развитие предпринимательства у этой категории людей. "Конечно, если говорить в целом о стране, слепых и слабовидящих немного, однако тут важно не количество. Уделяя внимание этой категории людей, компании показывают свое отношение. Это показывает и уровень качества жизни в стране. И то, что Сбербанк подумал об этой проблеме, говорит о многом", - заключил эксперт.

18 сентября президент правления Сбербанка Герман Греф заявил о том, что развитие малого и среднего предпринимательства способно обеспечить устойчивость экономического роста и повысить качество его структуры. В сентябре Сбербанк запустил новый продукт для малого бизнеса "Легкий старт", пакет услуг без абонентской платы. Он предполагает бесплатное открытие счета, осуществление переводов на счета контрагентов, открытые в Сбербанке, без каких-либо ограничений по количеству и суммам платежей будет проводиться без взимания комиссий. Сегодня совместно с Федеральной налоговой службой и другими ведомствами Сбербанк работает над созданием сервиса дистанционной регистрации бизнеса и открытия банковского счета.