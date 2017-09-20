Парфенчиков: концепция развития Карелии пройдет широкое общественное обсуждение

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ТАСС, 20 сентября. Новую концепцию социально-экономического развития Карелии вынесут на широкое общественное обсуждение. Ее окончательный вариант будет утверждаться с учетом предложений жителей республики, заявил в среду глава региона Артур Парфенчиков по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
По его словам, на следующей неделе будет утверждена новая структура органов исполнительной власти Карелии.
"Новой командой будет разработан проект концепции долгосрочного социально-экономического развития Карелии, после чего он будет вынесен на публичное обсуждение. Окончательный вариант будет утверждаться с учетом мнения и предложений жителей республики", - приводит слова Парфенчикова его пресс-служба.
"Владимир Владимирович [Путин] обозначил главный приоритет нашей дальнейшей работы - это интересы людей, которые доверили нам управление регионом. Для меня поддержка со стороны жителей Карелии - большая ответственность и стимул к работе", - прокомментировал глава республики итоги встречи Путина с избранными губернаторами.
Парфенчиков победил на выборах главы Карелии, которые прошли 10 сентября, набрав 61,34% голосов избирателей. Выборы проводились впервые за 15 лет.