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Экономичный арктический тур "Уикенд в Арктике" запустят в Архангельске

В стране
20 сентября, 18:47 UTC+3

Тур включает в себя экскурсии по Архангельску и Северодвинску, поездку на Белое море и посещение нескольких музеев

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МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Туристско-информационный центр (ТИЦ) Архангельской области в ближайшее время запустит экономичный тур "Уикенд в Арктике". Об этом в сообщила ТАСС директор ТИЦ Светлана Корницкая.

"Все путешествия на Север очень прочно ассоциируются с тем, что это дорого, и это действительно дорого. Первое, что мы сейчас сделали - договорились и разработали экономичный тур", - сообщила Корницкая, добавив, что проект будет запущен в конце сентября.

Тур стоит менее пяти тысяч рублей и рассчитан на три дня. Он включает в себя экскурсии по Архангельску и Северодвинску, поездку на Белое море и посещение нескольких музеев. Как считает Корницкая, такая программа позволит туристам познакомиться с главными особенностями Севера, с историей освоения Арктики и Северного морского пути. По ее словам, одна из главных задач тура - расширить понятие арктического туризма и показать туристам другую, континентальную Арктику.

"С 2014 года Архангельск является Арктической зоной. С одной стороны, выгодно позиционировать себя как арктическую территорию, потому что это привлекает туристов. С другой стороны, мы всегда переживали, что это будет казаться подменой. Сегодня нам важно донести людям, что это арктические территории: просто это континентальная, доступная Арктика, и она отличается от просто Севера и других широт", - сообщила Корницкая.

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