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К 100-летию Республики Коми в Сосногорске построят новое здание вокзала

В стране
20 сентября, 20:10 UTC+3 СЫКТЫВКАР СЫКТЫВКАР 20, сентября. /ТАСС

Старое здание вокзала пойдет под снос

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СЫКТЫВКАР, 20 сентября. /ТАСС/. Новое здание железнодорожного вокзала появится в городе Сосногорске Республики Коми к 2021 году, когда будет праздноваться 100-летие региона. Об этом сообщила пресс-служба главы Коми со ссылкой на начальника Северной железной дороги Валерия Танаева.

"К столетию республики (отмечается в 2021 году - прим. ТАСС) планируется построить новое здание железнодорожного вокзала на станции Сосногорск. Старое здание пойдет под снос. В этом году мы заканчиваем проектирование, в следующем году начинаем строительство <...> Рассматривается два варианта строительства вокзала", - сказал Танаев в среду на встрече с главой Коми Сергеем Гапликовым, его цитирует пресс-служба руководителя региона.

В 2018 году также планируется начать капитальный ремонт вокзала и платформы в Сыктывкаре. По предложению Танаева обновленное к 100-летию республики здание должно вписаться в концепцию архитектурного облика города, а сама станция в перспективе должна стать современным транспортно-пересадочным узлом.

Для реализации проекта планируется создать рабочую группу, в которую войдут представители правительства региона и Северной железной дороги.

Прорабатывается также вопрос реконструкции посадочной платформы и павильона в Эжвинском районе Сыктывкара. Всего ОАО "РЖД" планирует инвестировать в 2017 году в развитие железнодорожной инфраструктуры на территории Коми более 690 млн рублей, в 2016 году на эти цели было израсходовано более 636 млн рублей.

По словам Гапликова, республика намерена также участвовать в федеральной программе по обустройству железнодорожных переездов, он попросил Танаева поддержать заявку региона. "Это очень важный вопрос. В Коми из 93 железнодорожных переездов всего три оборудованы средствами видеофиксации, 11 - с дежурным работником, 67 переездов имеют световую сигнализацию. Поэтому, безусловно, мы готовы поддержать", - ответил Танаев.

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