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На строительство дорог в Хабаровской агломерации в 2018 году потратят 1,7 млрд рублей

В стране
21 сентября, 8:27 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 21, сентября. /ТАСС

Большая часть средств - 90% - направлена на работы в Хабаровске

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ХАБАРОВСК, 21 сентября. /ТАСС/. Объем финансирования строительства и реконструкции автодорог в Хабаровской агломерации по федеральному проекту "Безопасные и качественные дороги" увеличится в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 300 млн рублей - до более чем 1,7 млрд рублей. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе правительства региона.

"Если все объекты этого года будут сданы в срок, то сможем рассчитывать на продолжение этого проекта. Объем средств, запланированный на 2018 год на Хабаровскую агломерацию, очень серьезный - более 1,7 млрд рублей. Уже сейчас необходимо составить план работ и приступить к проектированию", - сказал губернатор региона Вячеслав Шпорт, его цитирует пресс-служба.

В пресс-службе уточнили, что в 2017 году по этому федеральному проекту запланировано отремонтировать и реконструировать 58 км автотрасс в Хабаровской агломерации (город Хабаровск и Хабаровский район) на общую сумму 1,4 млрд рублей. Большая часть средств - 90% - направлена на работы в Хабаровске, в район на местные дороги направлено 64 млн рублей, на региональные - 77 млн рублей. Хабаровская агломерация стала одной из 38 городских агломераций страны, вошедших в федеральный проект.

По словам губернатора, все объекты должны быть сданы к 20 октября. "Были привлечены дополнительные силы, и в целом работы сейчас идут в графике", - отметил Шпорт.

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