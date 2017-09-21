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В КЧР за шесть лет создано 10 тыс. мест в детских садах

В стране
21 сентября, 13:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Глава республики Рашид Темрезов также добавил, что в регионе построено более 400 объектов социальной инфраструктуры

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Власти Карачаево-Черкесии (КЧР) за последние шесть построили 50 детских садов, в которых создано 10 тыс. мест. Об этом в четверг сообщил глава республики Рашид Темрезов на пресс-конференции в ТАСС.

"10 тыс. была очередность детей в детские сады в 2011 году, сейчас у нас нет очередности [среди детей от 3 до 7 лет]. Построено за шесть лет 50 детских садов, ввод 10 тыс. мест позволил создать 2,5 тыс. новых рабочих мест", - сказал Темрезов.

Он отметил, что с 2011 года в регионе построено более 400 объектов социальной инфраструктуры.

По данным минобрнауки КЧР, в конце сентября запланировано открытие трех крупных детсадов на 700 мест, что позволит почти вдвое сократить очередность среди детей до трех лет. Запланировано открытие детсадов в селе Учкекен и ауле Икон-Халк, каждый из них рассчитан на 200 мест, а также начнет работу новый детсад на 300 мест в станице Зеленчукской. До конца 2017 года по 75 мест будет также создано при новых школах в ауле Псаучье-Дахе и селе Холоднородниковском Хабезского и Прикубанского районов, отметили в министерстве.

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