Реконструкция железнодорожного вокзала в Тамбове завершится до конца 2018 года

ВОРОНЕЖ, 21 сентября. /ТАСС/. Управление Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) завершит к концу 2018 года капитальный ремонт здания железнодорожной станции в Тамбове, одного из старейших провинциальных вокзалов в России, инвестиции в реконструкцию составят около 70 млн рублей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ЮВЖД.

"К капитальному ремонту здания железнодорожного вокзала приступили строители на станции Тамбов ЮВЖД. Проведение реконструкции рассчитано на период до конца 2018 года. Инвестиции компании "Российские железные дороги" в реализацию проекта составят почти 70 млн рублей", - сообщили в пресс-службе магистрали.

Здание двухэтажного железнодорожного вокзала в Тамбове является одним из старейших действующих провинциальных вокзалов в России, оно построено в 1868 году вместе с железной дорогой Козлов - Тамбов, одной их первых веток Юго-Восточной магистрали, это памятник архитектуры регионального значения.

В первый раз вокзал был реконструирован в 1934 году, в 1958 году на его площади снимали сцены кинофильма "Судьба человека" по роману Михаила Шолохова, в 1966 году вокзал к своему 100-летию был отреставрирован, но основные архитектурные формы остались без значительных изменений.

Как уточнили в управлении ЮВЖД, через станцию Тамбов проходят, в среднем, 18 пассажирских поездов в сутки.

"Строители заменят кровлю вокзала, систему отопления, проведут ремонт фундамента, фасада, внутренней отделки залов, технических помещений, пассажирской платформы первого пути, модернизируют противопожарную и охранную системы", - добавили в управлении дороги.

Юго-Восточная железная дорога занимает центральное положение по сети железных дорог и связывает восточные районы и Урал с Центром, а также районы Севера, Северо-Запада и Центра с Северным Кавказом, Украиной и государствами Закавказья.