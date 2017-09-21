Реконструкция железнодорожного вокзала в Тамбове завершится до конца 2018 года

Грузооборот портов КНР в августе 2017 г. увеличился на 6,8%, до 729,91 млн тоннТранспорт 21 сентября, 14:10
Широков стал советником председателя ВФСО "Динамо" СтржалковскогоСпорт 21 сентября, 14:06
ЦБ получит 75% в капитале БинбанкаЭкономика и бизнес 21 сентября, 14:06
ФК "Динамо" подтвердил назначение Смертина на пост и. о. исполнительного директораСпорт 21 сентября, 14:04
Кириленко: РФБ доверила женскую сборную готовому, молодому и амбициозному ЛангеСпорт 21 сентября, 14:00
Комфортная осенняя погода без осадков будет в выходные в МосквеОбщество 21 сентября, 13:55
Общественный контроль за строительством и ремонтом дорог усилят в ПриморьеНовости партнеров 21 сентября, 13:44
Боец Шлеменко отверг обвинения в применении допинга и готов сдать тест в любое времяСпорт 21 сентября, 13:43
Владельцы свалки на Урале, где свердловчане приковали себя наручниками, будут оштрафованыНовости Урала 21 сентября, 13:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВОРОНЕЖ, 21 сентября. /ТАСС/. Управление Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД) завершит к концу 2018 года капитальный ремонт здания железнодорожной станции в Тамбове, одного из старейших провинциальных вокзалов в России, инвестиции в реконструкцию составят около 70 млн рублей. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе ЮВЖД.
"К капитальному ремонту здания железнодорожного вокзала приступили строители на станции Тамбов ЮВЖД. Проведение реконструкции рассчитано на период до конца 2018 года. Инвестиции компании "Российские железные дороги" в реализацию проекта составят почти 70 млн рублей", - сообщили в пресс-службе магистрали.
Здание двухэтажного железнодорожного вокзала в Тамбове является одним из старейших действующих провинциальных вокзалов в России, оно построено в 1868 году вместе с железной дорогой Козлов - Тамбов, одной их первых веток Юго-Восточной магистрали, это памятник архитектуры регионального значения.
В первый раз вокзал был реконструирован в 1934 году, в 1958 году на его площади снимали сцены кинофильма "Судьба человека" по роману Михаила Шолохова, в 1966 году вокзал к своему 100-летию был отреставрирован, но основные архитектурные формы остались без значительных изменений.
Как уточнили в управлении ЮВЖД, через станцию Тамбов проходят, в среднем, 18 пассажирских поездов в сутки.
"Строители заменят кровлю вокзала, систему отопления, проведут ремонт фундамента, фасада, внутренней отделки залов, технических помещений, пассажирской платформы первого пути, модернизируют противопожарную и охранную системы", - добавили в управлении дороги.
Юго-Восточная железная дорога занимает центральное положение по сети железных дорог и связывает восточные районы и Урал с Центром, а также районы Севера, Северо-Запада и Центра с Северным Кавказом, Украиной и государствами Закавказья.