Инвесторы из КЧР могут принять участие в создании медкластера в республике

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Инвесторы из Карачаево-Черкесии (КЧР) могут принять участие в реализации проекта инновационного медицинского кластера, строительство которого планируется на территории региона. Об этом сообщил в четверг ТАСС глава республики Рашид Темрезов.

Проект инновационного медкластера реализуется Министерством РФ по делам Северного Кавказа при участии Корпорации развития Северного Кавказа в особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавказские Минеральные Воды. Якорные объекты - медуниверситет, университетская клиника на 576 коек и научно-исследовательский центр - будут расположены в Малокарачаевском районе. Стоимость проекта - 162,1 млрд рублей, из них 40 млрд - из федерального бюджета.

"Я абсолютно уверен в том, что развиваться будет медицинский кластер, как и "Архыз", - после успешного начала работы первого инвестора начнут подтягиваться и остальные. <…> Думаю, что будут инвесторы и местные, республиканские, и северо-кавказские, и иностранные участвовать в проекте, потому что, хоть кластер и расположен на территории КЧР, это крупный федеральный проект", - сказал он.

Темрезов отметил, что проект медкластера даст региону ряд преимуществ и, в частности, принесет дополнительные налоговые поступления. "Когда будет высокотехнологичная медицинская помощь оказываться на территории Кавказских Минеральных Вод, это будет для нас знаковым и важным событием", - отметил глава КЧР.