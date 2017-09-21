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Строительство тепличного комплекса в КЧР начнется в этом году

В стране
21 сентября, 15:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, сентября. /ТАСС

Глава республики Рашид Темрезов отметил, что в текущем году начнется строительство 10 га теплиц

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Реализацию инвестиционного проекта по строительству голландской компанией тепличного комплекса в Карачаево-Черкесии (КЧР) планируется начать до конца года. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС глава региона Рашид Темрезов.

"Практическая реализация этого соглашения сейчас - в виде готовой проектно-сметной документации, проделана большая подготовительная работа. Первые 10 га современных теплиц начинаем строить в этом году", - сказал Темрезов.

О планах сотрудничества КЧР и голландской компании BOM Russia B. V. в сфере АПК было объявлено в феврале 2017 года.

Соответствующий меморандум о намерениях в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписали глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и гендиректор компании Асименос Васос. Ранее сообщалось, что инвестор планирует выращивать в закрытом грунте в Зеленчукском районе республики овощи, ягоды, зелень и цветы.

В КЧР сейчас работает крупнейший российский агрокомбинат "Южный" (принадлежит АФК "Система"). Предприятие на 130,5 га выращивает более 10 основных сортов огурцов и томатов, общая площадь комбината составляет 144 га. В среднем в год предприятие производит 40 тыс. тонн овощей, что составляет более 7% от общероссийского объема.

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