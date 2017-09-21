Строительство тепличного комплекса в КЧР начнется в этом году

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Реализацию инвестиционного проекта по строительству голландской компанией тепличного комплекса в Карачаево-Черкесии (КЧР) планируется начать до конца года. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в ТАСС глава региона Рашид Темрезов.
"Практическая реализация этого соглашения сейчас - в виде готовой проектно-сметной документации, проделана большая подготовительная работа. Первые 10 га современных теплиц начинаем строить в этом году", - сказал Темрезов.
О планах сотрудничества КЧР и голландской компании BOM Russia B. V. в сфере АПК было объявлено в феврале 2017 года.
Соответствующий меморандум о намерениях в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи подписали глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов и гендиректор компании Асименос Васос. Ранее сообщалось, что инвестор планирует выращивать в закрытом грунте в Зеленчукском районе республики овощи, ягоды, зелень и цветы.
В КЧР сейчас работает крупнейший российский агрокомбинат "Южный" (принадлежит АФК "Система"). Предприятие на 130,5 га выращивает более 10 основных сортов огурцов и томатов, общая площадь комбината составляет 144 га. В среднем в год предприятие производит 40 тыс. тонн овощей, что составляет более 7% от общероссийского объема.