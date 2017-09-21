Кабардино-Балкария в 2017 году получит более 20 школьных автобусов

НАЛЬЧИК, 21 сентября. /ТАСС/. Более 20 школьных автобусов и 18 автомобилей скорой помощи получит Кабардино- Балкария (КБР) до конца 2017 года, средства будут выделены из резервного фонда правительства РФ, сообщила в четверг пресс-служба главы и правительства республики.

"В лечебные и образовательные учреждения Кабардино- Балкарии поступит более сорока новых транспортных средств: 23 школьных автобуса и 18 автомобилей скорой медицинской помощи. Соответствующие распоряжения подписаны председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым. Бюджетные ассигнования выделены из резервного фонда правительства", - говорится в сообщении.

Как рассказали ТАСС в Минздраве КБР, за последние три года автопарк скорой помощи республики существенно обновлен. "В настоящее время в республике есть 172 единицы санитарного автотранспорта [из них более 80 новые]. В прошлом году было закуплено 14 автомобилей на федеральные средства, в 2014-2015 годах на средства республиканского бюджета было приобретено 62 единицы такой техники. Автомобили поступили в центральные районные больницы, в Центр медицины катастроф, был закуплен специальный транспорт для высокогорных районов", - рассказал ТАСС помощник министра здравоохранения КБР Лилия Шомахова.

В конце прошлого года в КБР поступили 23 школьных автобуса для доставки детей на учебу. По данным минобрнауки республики, транспорт заменил отслужившую срок автомобильную технику и направлен в школы в сельской местности. Всего республике требуется 54 автобуса.

В КБР на школьном транспорте к учебным заведениям подвозят 5 тыс. детей.