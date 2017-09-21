Ветераны ВОВ в Ненецком АО будут получать выплату 35 тыс. руб. с 1 января

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АРХАНГЕЛЬСК, 21 сентября. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Ненецком автономном округе (НАО) будут получать ежемесячную компенсацию 35 тыс. рублей с 1 января 2018 года. Как сообщает пресс-служба региона, такое решение принято на 39-й сессии окружного Собрания депутатов.
"Ежемесячную компенсационную выплату, увеличенную на 10 тыс. рублей [сейчас она составляет 25 тыс.], ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в округе, будут получать с 1 января 2018 года. Соответствующую поправку в окружной закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого АО" наряду с еще рядом изменений внес глава региона", - говорится в сообщении.
Те, кто в период Великой Отечественной войны работал в тылу, а также лица, приравненные к этой категории граждан, каждый месяц в дополнение к иным льготам будут получать 1200 рублей из окружного бюджета. От 800 до 1900 рублей ежемесячно (в зависимости от категории получателя) составит компенсационная денежная выплата лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.
Кроме того, повышен размер ежемесячной выплаты ветеранам труда и ветеранам труда НАО с 788 до 1000 рублей. Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.