Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.09:
$ 58.22
€ 69.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Ветераны ВОВ в Ненецком АО будут получать выплату 35 тыс. руб. с 1 января

В стране
21 сентября, 16:31 дата обновления: 21 сентября, 16:32 UTC+3

Те, кто во время войны работал в тылу, а также лица, приравненные к этой категории граждан, каждый месяц в дополнение к иным льготам будут получать 1200 рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

АРХАНГЕЛЬСК, 21 сентября. /ТАСС/. Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Ненецком автономном округе (НАО) будут получать ежемесячную компенсацию 35 тыс. рублей с 1 января 2018 года. Как сообщает пресс-служба региона, такое решение принято на 39-й сессии окружного Собрания депутатов.

"Ежемесячную компенсационную выплату, увеличенную на 10 тыс. рублей [сейчас она составляет 25 тыс.], ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в округе, будут получать с 1 января 2018 года. Соответствующую поправку в окружной закон "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого АО" наряду с еще рядом изменений внес глава региона", - говорится в сообщении.

Те, кто в период Великой Отечественной войны работал в тылу, а также лица, приравненные к этой категории граждан, каждый месяц в дополнение к иным льготам будут получать 1200 рублей из окружного бюджета. От 800 до 1900 рублей ежемесячно (в зависимости от категории получателя) составит компенсационная денежная выплата лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий.

Кроме того, повышен размер ежемесячной выплаты ветеранам труда и ветеранам труда НАО с 788 до 1000 рублей. Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Арктика сегодня Архангельская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Двадцать лет в поиске: что превратило "Яндекс" в одного из лидеров интернета
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Порода — "из приюта". Кто и почему забирает псов с выставки бездомных животных
Фото
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
8
Один день из жизни средневековой "территории опережающего развития"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев: США давят на Европу, чтобы она отказалась от проекта "Северный поток - 2"
2
Более 3 тыс. человек эвакуировали из офиса "Яндекса" из-за угрозы взрыва
3
В результате пожара в гостинице Ростова погибли два человека
4
Поехали в обход: зачем нужна железная дорога вдоль границы с Украиной
5
Минобороны опубликовало видео атаки по боевикам, окружившим военных РФ в Идлибе
6
СМИ: украинский суд впервые оштрафовал российскую авиакомпанию за полеты в Крым
7
Юко Хасегава: я собрала проекты, "взрывающие" сознание
Темы дня
Новости партнеров
Реклама