План 2017 года по сбору металлолома в Арктике перевыполнен на 26%

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Подразделения экологической очистки Минобороны РФ перевыполнили план 2017 года по сбору металлолома в Арктической зоне на 26%, сообщил в четверг замглавы военного ведомства генерал армии Дмитрий Булгаков.

"Всего на сегодняшний день собрано более 5,5 тысячи тонн из более 4,4 тысячи тонн запланированных, более 3,3 тысячи тонн вывезено", - заявил он.

Булгаков рассказал, что завершились работы по сбору металлолома на острове Котельный архипелага Новосибирские острова, где военные Северного флота перевыполнили план на 30 тонн. По его словам, собраны 15 тысяч металлических бочек общим весом 630 тонн. Подразделения экологической очистки Центрального военного округа также завершили работы, собрав в Норильске 731,4 тонны металлолома, перевыполнив план на 31 тонну. Подразделения Восточного военного округа завершают работы на острове Врангеля, где собраны 8730 бочек весом 261 тонна и 173 тонны металлолома.

На архипелаге Новая Земля отряд экологической очистки 12-го Главного управления Минобороны РФ собрал больше 1225 тонн металлолома, после сноса зданий выполнил рекультивацию на площади более 8,2 га, подготовил к вывозу более 3413 тонн. С архипелага в этом году уже вывезены 2300 тонн металлолома.

В 2017 году для выполнения задач по экологической очистке в Арктике задействованы 186 военных и десятки единиц специальной техники, а также суда вспомогательного флота.