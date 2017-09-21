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Татарстан получит геодезически точную 3D-модель региона

В стране
21 сентября, 18:11 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 21, сентября. /ТАСС

Создатели модели будут использовать космическую съемку, пилотируемую аэрофотосъемку и данные, полученные беспилотными летательными аппаратами

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СТАВРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Несколько компаний приступили к созданию 3D-модели республики Татарстан, в работе будет использована космическая съемка, пилотируемая аэрофотосъемка и данные, полученные беспилотными летательными аппаратами. Об этом ТАСС в кулуарах форума "АгроЮг-2017" в Ставрополе рассказал соруководитель рабочей группы AeroNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Сергей Жуков.

"Сейчас МРГ (Межведомственной рабочей группой при президиуме совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России) одобрен проект создания 3D-модели республики Татарстан, полеты уже начинаются. Там будет космос (космическая съемка), этим занимаются компании "Сканэкс" и "Ракурс", пилотируемую аэрофотосъемку проведет "Роскартография", беспилотную - "Геоскан" и, возможно, "Эникс", - уточнил он.

По словам Жукова, сейчас заканчивается создание 3D-модели Тульской области.

"Там на территории более чем 20 тысяч квадратных километров проведена съемка беспилотниками, это огромный объем, в Европе обычно так не делают. Мы уже разобрались, что все-таки [лучше] космос, плюс пилотируемая аэрофотосъемка большими камерами, и беспилотные аппараты использовать там, где нужна прецизионная работа", - сказал соруководитель рабочей группы.

Точная съемка позволяет уточнять перечень земель, корректировать расположение границ территорий, пример - экспериментальный проект в Белгородской области. "Предварительно, там были обнаружены неиспользуемые земли, есть неправильно проведенные границы. То есть фактические границы, которые показывает беспилотная съемка, оказались в ряде мест иными, чем те, что используются в управленческом учете", - отметил Жуков.

Национальная технологическая инициатива - госпрограмма мер по поддержке развития в России перспективных отраслей, которые в течение следующих 20 лет могут стать основой мировой экономики. Президиум совета при президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию подготовил и одобрил семь дорожных карт по направлениям: "Автонет", "Аэронет", "Маринет", "Нейронет", "Энерджинет", "Хелснет", "Технет".

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