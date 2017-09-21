Реконструкцию Консерватории им. Римского-Корсакова в Петербурге завершат в 2019 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Реконструкция старейшей в стране Консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге возобновлена, по планам ее полностью завершат в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе заказчика работ, Северо-Западной дирекции Минкультуры РФ.

Контакт с предыдущим подрядчиком работ компанией "Балтстрой" был расторгнут в апреле. Новым подрядчиком в мае стала компания "Меандр", она обязалась выполнить работы за 606 млн рублей, следует из данных сайта госзакупок.

"В здании Консерватории им. Римского-Корсакова подрядная организация начала подготовительные работы к возобновлению масштабной реконструкции и реставрации исторического здания. В консерватории предстоит выполнить ремонтно-реставрационные, строительно-монтажные работы, а также устройство инженерных сетей. Подрядная организация реконструирует все шесть этажей и подвал, лестницы здания, междуэтажные перекрытия, заменит кровлю, завершит реставрацию главных и дворовых фасадов, выполнит архитектурно-художественную подсветку и многое другое", - отмечается в сообщении.

По контракту проектные и реставрационные работы необходимо выполнить до 1 сентября 2018 года.

"Весь объект планируется завершить и сдать в 2019 году", - приводит пресс-служба слова руководителя проекта Северо-Западной дирекции Министерства культуры Михаила Андреева.

Консерватория им. Римского-Корсакова - одно из старейших зданий Санкт-Петербурга. Музыкальный вуз был основан 155 лет назад в 1862 году по инициативе пианиста, композитора и дирижера Антона Рубинштейна. В настоящее время она отнесена к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации в соответствии с указом президента РФ от 6 декабря 1995 года.

Среди выпускников консерватории - руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев и композитор Леонид Десятников.