Реконструкцию Консерватории им. Римского-Корсакова в Петербурге завершат в 2019 году

Шишханов заявил о готовности продать свою долю в Бинбанке за рубльЭкономика и бизнес 21 сентября, 20:26
Бинбанк стал вторым добровольцем на санацию через Фонд консолидацииЭкономика и бизнес 21 сентября, 20:17
Валерий Хачатурян из ЦЭНКИ назначен директором филиала Роскосмоса на БайконуреКосмос 21 сентября, 20:11
Россия распространила в СБ ООН проект резолюции по зонам деэскалации в СирииПолитика 21 сентября, 19:53
Боксер Пакьяо может провести бой с КроуфордомСпорт 21 сентября, 19:51
Учитель: Российский оскаровский комитет справедливо выбрал "Нелюбовь"Культура 21 сентября, 19:46
Ровно через месяц: крупный пожар в Ростове унес жизни двух человекПроисшествия 21 сентября, 19:38
"Лаборатория Касперского": вирус для Android крадет данные карт с помощью спецфункцийЭкономика и бизнес 21 сентября, 19:31
Трамп объявил о расширении полномочий властей США по введению санкций против КНДРМеждународная панорама 21 сентября, 19:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Реконструкция старейшей в стране Консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге возобновлена, по планам ее полностью завершат в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе заказчика работ, Северо-Западной дирекции Минкультуры РФ.
Контакт с предыдущим подрядчиком работ компанией "Балтстрой" был расторгнут в апреле. Новым подрядчиком в мае стала компания "Меандр", она обязалась выполнить работы за 606 млн рублей, следует из данных сайта госзакупок.
"В здании Консерватории им. Римского-Корсакова подрядная организация начала подготовительные работы к возобновлению масштабной реконструкции и реставрации исторического здания. В консерватории предстоит выполнить ремонтно-реставрационные, строительно-монтажные работы, а также устройство инженерных сетей. Подрядная организация реконструирует все шесть этажей и подвал, лестницы здания, междуэтажные перекрытия, заменит кровлю, завершит реставрацию главных и дворовых фасадов, выполнит архитектурно-художественную подсветку и многое другое", - отмечается в сообщении.
По контракту проектные и реставрационные работы необходимо выполнить до 1 сентября 2018 года.
"Весь объект планируется завершить и сдать в 2019 году", - приводит пресс-служба слова руководителя проекта Северо-Западной дирекции Министерства культуры Михаила Андреева.
Консерватория им. Римского-Корсакова - одно из старейших зданий Санкт-Петербурга. Музыкальный вуз был основан 155 лет назад в 1862 году по инициативе пианиста, композитора и дирижера Антона Рубинштейна. В настоящее время она отнесена к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации в соответствии с указом президента РФ от 6 декабря 1995 года.
Среди выпускников консерватории - руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев и композитор Леонид Десятников.