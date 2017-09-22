Учебные заведения начали готовить кадры по 22 новым направлениям для предприятий ДФО

ХАБАРОВСК, 22 сентября. /ТАСС/. Вузы и средние специальные учебные заведения открыли программы подготовки кадров по 22 новым специальностям, компетенциям и профессиям в 2017 году для предприятий Дальневосточного федерального округа. Обучение проводится при содействии Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК), сообщил в пятницу ТАСС генеральный директор АРЧК Валентин Тимаков.

"В 2017 году при содействии АРЧК в интересах резидентов ТОР (территорий опережающего развития - прим. ТАСС) и инвестпроектов на Дальнем Востоке открыто 22 новых профессии, специальности и компетенции. Это позволит ряду предприятий отказаться от привлечения работников из других регионов, в том числе вахтовым методом, и использовать местные кадры", - пояснил собеседник агентства.

Так, по словам Тимакова, в Хабаровском крае для обеспечения кадрами ТОР и крупных инвестпроектов введено 13 новых профессий и специальностей с нового учебного года. Среди них - четыре специальности для проектов по добыче полезных ископаемых, девять - для ТОР "Комсомольск" в Губернаторском авиастроительном колледже, две - для ТОР "Хабаровск". Среди новых направлений подготовки: маркшейдеры, робототехники, аддитивные технологи и технологи по производству композитных материалов, а также металлобработчики.

В Государственном университете управления (Москва) началось обучение менеджеров для управления проектами опережающего развития "Управление ТОР и СПВ (Свободный порт Владивосток - прим. ТАСС)", проведен первый набор. Стартовал первый учебный модуль программы "Бизнес в Азии: создание и продвижение" для топ-менеджеров и руководителей, намеренных вывести продукцию своих предприятий на рынки Азиатско-Тихоокеанского региона на базе Дальневосточного федерального университета.

Кадры под потребности инвесторов

Все новые направления подготовки учитывают реальные потребности инвесторов, которые открывают или готовятся открыть предприятия на Дальнем Востоке, отмечают в АРЧК. Так, в Приамурском государственном университете (Биробиджан) открыта новая специальность среднего профессионального образования "Обогащение полезных ископаемых". Задача обучения - подготовить специалистов для Кимкано-Сутарского горно-обогатительного комбината (компания "Петропавловск", добыча железной руды).

Во Владивостоке создан специализированный центр компетенций "Кадры для сервиса" на базе Колледжа технологи и сервиса, открыты две новые компетенции - "Гостиничный сервис" и "Ресторанный сервис". "Они потребовались в связи с увеличением туристического потока в Приморском крае, в том числе благодаря введению безвизового режима для граждан 18 стран", - отметил глава АРЧК.

В Амурском технологическом колледже выделили 225 бюджетных мест для трех новых программ по подготовке лаборантов-экологов, операторов нефтепереработки, машинистов технологических насосов и компрессоров для газоперерабатывающего завода в ТОР "Свободный" в Амурской области. В Приморском крае возобновлена подготовка агрономов со средним специальным образованием, которая не велась пять лет, новые кадры будут задействованы в ТОР "Михайловский", в агропроектах ГК "Русагро" и "Мерси Трейд".

Во Владивостоке индийская компания "КГК ДВ" планирует создать Международный центр алмазных компетенций с новыми специальностями для алмазообрабатывающей отрасли Приморского края: огранщик алмазов в бриллианты и технология обработки алмазов.

По словам руководителя АРЧК, в ближайшее время региону потребуются специалисты нефтехимической отрасли, что связано с ее развитием на Дальнем Востоке и реализацией крупнейших отраслевых инвестпроектов.

Опережающее содействие работодателям

По словам Тимакова, АРЧК работает со 180 компаниями-работодателями Дальнего Востока. "Мы получаем запросы от компаний на привлечение как уникальных специалистов, так и массовые вакансии. Зачастую, когда речь идет о привлечении уникальных специалистов, которые обладают определенными компетенциями и имеют узкую специализацию, работодатели сталкиваются с отсутствием подготовленных кадров на местном рынке и вынуждены привлекать специалистов из других регионов", - отметил он.

По данным недавно проведенного ВЦИОМ опроса дальневосточных компаний, представители 39% сказали, что испытывают проблемы с поиском молодых специалистов с высшим образованием и 37% с привлечением молодых специалистов - выпускников колледжей. "Для частных компаний основной проблемой является привлечение квалифицированных рабочих кадров, а для государственных компаний (с бюджетным финансированием) проблемным является привлечение специалистов с высшим образованием", - добавил собеседник.

Он уточнил, что АРЧК может оказать помощь с лицензированием новых специальностей, организацией подготовки на базе колледжей и вузов. Агентство предоставляет в Минвостокразвития РФ свои предложения по корректировке контрольных цифр приема на бюджетные места в вузы, что также является механизмом корректировки подготовки кадров с учетом потребностей работодателей.

"Мы готовы включится в работу по разработке системы подготовки кадров в регионе под потребности работодателей и представить наши предложения в ближайшее время", - сказал Тимаков, напомнив, что такое поручение дал президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) во Владивостоке в сентябре 2017 года. Оно адресовано правительству России, Миновостокразвития и Минобразования РФ.