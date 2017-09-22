Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Учебный процесс приостановлен до понедельника во всех школах Элисты из-за жары

В стране
22 сентября, 13:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, сентября. /ТАСС

В администрации города сообщили, что из-за аномальной жары "дети могут упасть в обморок"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Занятия в школах Элисты (столица Калмыкии) отменены до понедельника из-за жары, сообщили в пятницу ТАСС в управлении образования администрации города.

"В классах очень душно, дети могут упасть в обморок. Сегодня приостановили занятия. Но отменили не по приказу, а отдали на усмотрение школам. Они все решили в интересах детей приостановить учебный процесс до понедельника. Это касается всех 22 школ Элисты", - уточнили в управлении.

21 сентября, в четверг, из-за аномальной жары в школах Элисты уже был введен режим сокращенных уроков (до 30 минут). Также сообщалось, что решение об учебном процессе в пятницу и в субботу будет приниматься в зависимости от температуры на улице и в классах.

По прогнозам синоптиков, 22 сентября в Калмыкии сохранится жаркая погода, температура воздуха в Элисте может подняться до 32-34 градусов. На спад жара пойдет в субботу, прогнозируется 22-24 градуса.

Ранее пресс-служба республиканского ГУ МЧС распространила экстренное сообщение о том, что с 21 по 23 сентября в некоторых районах республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. При этом 22 и 23 сентября она прогнозируется на всей территории Калмыкии.

Также в республике из-за сухой и жаркой погоды действует особый противопожарный режим, во время которого запрещается разведение костров в лесу и на дачных участках, сжигание мусора, камыша, проведение всех пожароопасных видов работ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
8
Один день из жизни средневековой "территории опережающего развития"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
РВИО: плита с ошибкой в подножии памятника Калашникову будет демонтирована
2
Подлодка "Великий Новгород" ракетами "Калибр" уничтожила базы подготовки боевиков в Сирии
3
Сбербанк намерен уйти из некоторых стран Европы из-за санкций
4
Первый в серии атомный ледокол "Сибирь" спущен на воду в Петербурге
5
Генпрокурор Украины увидел в Донбассе "имитацию" вместо оборонительных сооружений
6
Песков: Кремль никогда не занимался размещением политической рекламы в Facebook
7
Ростех готов дать техническую консультацию создателям памятника Калашникову
Темы дня
Новости партнеров
Реклама