Учебный процесс приостановлен до понедельника во всех школах Элисты из-за жары

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Занятия в школах Элисты (столица Калмыкии) отменены до понедельника из-за жары, сообщили в пятницу ТАСС в управлении образования администрации города.

"В классах очень душно, дети могут упасть в обморок. Сегодня приостановили занятия. Но отменили не по приказу, а отдали на усмотрение школам. Они все решили в интересах детей приостановить учебный процесс до понедельника. Это касается всех 22 школ Элисты", - уточнили в управлении.

21 сентября, в четверг, из-за аномальной жары в школах Элисты уже был введен режим сокращенных уроков (до 30 минут). Также сообщалось, что решение об учебном процессе в пятницу и в субботу будет приниматься в зависимости от температуры на улице и в классах.

По прогнозам синоптиков, 22 сентября в Калмыкии сохранится жаркая погода, температура воздуха в Элисте может подняться до 32-34 градусов. На спад жара пойдет в субботу, прогнозируется 22-24 градуса.

Ранее пресс-служба республиканского ГУ МЧС распространила экстренное сообщение о том, что с 21 по 23 сентября в некоторых районах республики сохранится чрезвычайная пожарная опасность пятого класса. При этом 22 и 23 сентября она прогнозируется на всей территории Калмыкии.

Также в республике из-за сухой и жаркой погоды действует особый противопожарный режим, во время которого запрещается разведение костров в лесу и на дачных участках, сжигание мусора, камыша, проведение всех пожароопасных видов работ.