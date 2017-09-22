Погода на выходные: заморозки на Урале, дожди в Сибири и тепло в центральной России

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Выходные дни принесут ясную, преимущественно теплую погоду в регионы европейской части России. На юге, где несколько дней было по-летнему жарко, похолодает.

"Сильные дожди с грозами ожидаются в субботу на Кубани, черноморском побережье Кавказа, в Крыму и в большинстве районов Ростовской области, но к воскресенью погода там наладится", - сообщили ТАСС в пятницу синоптики центра "Фобос".

Сильное похолодание в Башкирии и Пермском крае

В Башкирии закончилось длившееся ровно неделю бабье лет", сообщил Башгидрометцентр. За это время столбик термометра на западе региона поднимался до отметки в 30 градусов тепла.

"Сейчас на Урал северными потоками стала поступать арктическая воздушная масса, что значительно понизит температурный фон ближайших дней. До конца недели ночью будет плюс 2-7 градусов, с заморозками в воздухе и на поверхности почвы - до минус 3, днем - не выше 13 градусов тепла. Местами пройдут небольшие дожди", - уточнили в синоптики.

В третьей декаде сентября в Башкирии среднесуточные температуры воздуха ожидаются ниже нормы. Аналогичная ситуация в Пермском крае, там средняя температура воздуха ожидается ниже нормы на 2-3 градуса.

"В течение всего этого периода минимальная температура ночью будет колебаться в пределах ноль - плюс шесть градусов, а максимальная днем - от плюс пяти до плюс десяти градусов, по северо-востоку в отдельные дни - до плюс трех градусов", - рассказали в пермском Центре геоинформационных систем.

Причиной продолжительного похолодания, по словам метеорологов, является мощный блокирующий антициклон, который установился над севером европейской части России. "Он будет существовать, по меньшей мере, до конца сентября, похожая ситуация в атмосфере сохранится и в первой декаде октября", - отметили в ГИС-центре.

Заморозки на Урале

На Урале синоптики обещают прохладную погоду без существенных осадков. "В дневные часы в Екатеринбурге и Челябинске температура составит порядка семи градусов выше нуля", - сообщили в "Фобосе".

По данным ГУ МЧС по Свердловской области, в ближайшие дни ожидаются заморозки. В горах и низинах температура ночью опустится до минус трех градусов. Днем в регионе возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. В Ханты-Мансийском автономном округе также ожидается снег, небольшой дождь, ночью и утром возможен туман.

Дожди со снегом в Сибири

Сильные дожди пройдут на юге Красноярского края и в Тува, сообщили в центре "Фобос". "Количество осадков может составить 20-25 мм в течение 12 часов - это сильные дожди. Температура в пределах 2-7 градусов выше нуля. В утренние и вечерние часы не исключен дождь со снегом", - пояснили синоптики.

В Иркутской области также возможны осадки, но необильные. Температура в дневные часы там составит 10-12 градусов, ночью столбик термометра опустится до трех градусов.

"На юге Западной Сибири, в Омске, Новосибирске и Томске будут преобладать северные ветры, атмосферное давление здесь будет расти, погода установится облачная и прохладная - в дневные часы от четырех до девяти градусов тепла. Местами, в утренние часы, не исключен снег", - пояснили синоптики.

Тепло и дождливо на Дальнем Востоке

В Приамурье и на юге Хабаровского края, а также в Магаданской области и на юге Камчатки выходные дни будут дождливыми. В субботу осадки ожидаются в Приморье. При этом, по словам синоптиков, в большинстве дальневосточных регионов будет относительно тепло, в пределах климатической нормы.

На юге Якутии тоже пройдут дожди, местами со снегом. "Дневные температуры на юге республики составят от двух до семи градусов выше нуля, по ночам уже заморозки", - уточнили в центре "Фобос".

На Сахалине, где недавно свирепствовал тайфун "Талим", сильных осадков не ожидается.