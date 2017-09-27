Детские сады, которые меняют представления о воспитании детей

Термин "детский сад" возник в 1837 году в Германии, довольно быстро вошел в обиход в разных странах, в том числе и в России. У нас первый детский сад открылся во второй половине XIX века в Санкт-Петербурге, и вплоть до 1917 года, когда система дошкольного образования стала государственной и бесплатной, детские сады были частными. В 1945 году, после Великой Отечественной войны, появились первые ясли, в которых родители могли на весь день оставлять малышей уже со второго месяца их жизни.

Сейчас у педагогов в детских садах есть полная свобода действий не только в использовании разных методик преподавания и учебных программ, но и в организации пространства. Как используют эти возможности педагоги в детских садах, мы расскажем на примере Астрахани и Казани.

Астрахань. Детская деревня

Детские песни из мультфильмов на окраине села Маячное в Астраханской области теперь слышны каждое утро. Три года назад здесь открыли первую в России "детскую деревню" для дошколят. Идея появилась внезапно, когда село стало разрастаться, а на безжизненном пустыре появились первые коттеджи для молодых семей и образовалась очередь в детские сады. Именно тогда в администрации Красноярского района приняли решение выкупить несколько домов и объединить их "детскую деревню".

Развернуть Воспитанники "Детской деревни" на прогулке © Елена Поротикова/ТАСС Воспитанники "Детской деревни" на прогулке © Елена Поротикова/ТАСС

"Затраты были не больше, чем необходимы для строительства обычного детского сада. Но результат превзошел ожидания. В "детской деревне" самая высокая посещаемость, дети меньше болеют, а желающие пойти в этот детский сад есть даже в отдаленном районном центре", — рассказала ТАСС директор детского сада Марина Аристова.

"Детская деревня" — филиал детского сада № 1 "Сказка" — это 10 одноэтажных коттеджей с приусадебными участками. В каждом доме несколько комнат, индивидуальное отопление и отдельный выход в беседку на улицу, что удобно в дождливую погоду или зимой. Один из коттеджей — хозяйственный корпус, в нем расположены пищеблок и медицинский кабинет.

К поиску педагогов для "детской деревни" подходили с особым вниманием. Предпочтение отдавали молодым специалистам, при этом многие прошли обучение и повысили свою квалификацию. Поэтому педагоги здесь ко всему подходят нестандартно и креативно. Даже обычные занятия по рисованию проводятся с интерактивом: при участии сказочных героев. Образы придумывают сами воспитатели, костюмы тоже делают своими руками. В итоге — в доме всегда оживленный гомон, и каждый ребенок с удовольствием выполняет свое задание.

Развернуть Воспитанники "Детской деревни" во время занятий © Елена Поротикова/ТАСС Воспитанники "Детской деревни" во время занятий © Елена Поротикова/ТАСС

Семейная обстановка и фермерский уголок

"С самого раннего утра у детей все расписано по минутам. После завтрака, примерно в 9 часов начинаются занятия, они в принципе традиционные, как и в обычных детских садах — рисование, лепка, чтение книг, музыка. Обязательно выходим гулять с детьми. Во время прогулок включаем музыку и песни из мультфильмов — это создает хорошее настроение у детей. Они у нас никогда не ссорятся, а всегда играют вместе", — отметила старший воспитатель Жанна Ажханова.

Мама одного из воспитанников "детской деревни" Саида Уразова подчеркнула, что необычный детский сад "ценится именно за свою семейную, домашнюю обстановку, за небольшие группы детей, которые не превышают 15 человек". А еще за то, что малышей здесь приучают к трудолюбию и сельской жизни: знакомят с домашними животными, учат ухаживать за растениями и сажать овощи — для этого в садике есть "фермерский уголок" и даже собственный огород.

Развернуть "Фермерский уголок" © Елена Поротикова/ТАСС "Фермерский уголок" © Елена Поротикова/ТАСС

"Какой еще детский сад может похвастаться своим огородом. Посмотрите, помидоры есть, огурцы, перчики. Вместе с детьми постарше сажаем овощи, им нравится. А с самыми маленькими учим названия растений, малыши любят потрогать листья, с интересом разглядывают цветы", — добавила Ажханова.

Сейчас детскую деревню посещают 135 воспитанников. Пока планов по расширению необычного детского сада нет, хотя сам район продолжит расти, есть даже схема его развития. Например, рядом с детской деревней должен появиться благоустроенный парк

Казань. Йога, сквош и свобода выбора

Детский сад "Hi-Гора" открылся в июне этого года в тридцати минутах езды от Казани в поселке "Железнодорожная станция Высокая гора". Обстановка непринужденная: дети здесь обучаются по системе Монтессори, занимаются йогой и играют в сквош.

Благодаря необычной методике преподавания и индивидуальному подходу, уже в 3–4 года они складывают в уме четырехзначные цифры, знают флаги и столицы стран мира, убирают за собой игрушки и посуду и, что немаловажно, учатся самостоятельности.

Развернуть © Диляра Залялиева © Диляра Залялиева

Сейчас в детском саду работают две группы — ясельная, куда ходят дети от 1,5 до 3 лет, и старшая — для детей от 3 до 6 лет. С ними занимаются 9 педагогов. Всего садик рассчитан на 45 детей, штат планируют увеличить до 20 педагогов.

Сделать ребенка самостоятельным

Каждое утро малышей в эко-детсаду начинается с получасового занятия йогой. Для них есть специальный зал со всеми необходимыми принадлежностями. После йоги дети завтракают и идут на Монтессори-сессию. Учебный процесс проходит на трех языках — русском, татарском и английском.

Педагоги для занятий по системе Монтессори специальные — одна с 7-летним опытом преподавания в России, а другая пять лет работала в Швеции во французском детском саду Монтессори.

Развернуть © Диляра Залялиева © Диляра Залялиева

“Цель системы Монтессори — сделать ребенка самостоятельным, адаптированным к жизни. И дети учатся всегда за собой убирать, уважать детей вокруг”, — рассказала ТАСС куратор проекта и соучредитель Диляра Залялиева.

Монтессори класс поделен на несколько учебных зон — математическая, сенсорики, русского языка, английского, зону космоса, где изучают химию, астрономию, географию, и библиотечную зону. Есть уголок самообслуживания, где дети учатся стирать белье, гладить, а на специальном тренажере — заплетать косички, завязывать шнурки, застегивать молнии, откручивать гайки. Обучение в детском саду строится таким образом, что дети не делят игрушки, а учатся ждать, когда с нужным материалом позанимается другой ребенок.

“Основополагающий материал в математической зоне в классе Монтессори – это "золотой банк" — системы золотых бусин, объединенных в десятки, сотни и тысячи. Ребенок на ощупь чувствует эти числа и таким образом знакомится с десятичной системой исчисления и может выполнять арифметические действия с четырехзначными числами. Таким образом очень просто происходит сложение четырехзначных чисел — они в пределах миллиона даже могут научиться считать”, — пояснила она.

Развернуть © Диляра Залялиева © Диляра Залялиева

Пока мы общались, началась Монтессори-сессия: дети сели в круг с педагогом, поприветствовали друг друга и разошлись по индивидуальным программам — кто в зону математики, кто — в зону ботаники. Пятилетняя Сабина за несколько минут сложила развивающий биноминальный куб, — формулу квадрата суммы двух чисел, а по форме — деревянную коробку, в которой в два слоя составлены 8 призм и кубиков.

Кафе в детском саду работает по системе самообслуживания и шведского стола: дети сами кладут себе кашу, если есть желание, могут приготовить блины или смузи, конечно, под присмотром воспитателей. Диляра подчеркивает, что эту систему родители должны поддерживать и дома, чтобы навыки у ребенка закреплялись и поддерживались.

Мини-ферма с козой и кроликом

“Когда я приехала в первый раз посмотреть помещение, я поняла, что здесь должно быть эко-направление. Вы сами слышите, здесь и птицы поют, воздух дурманящий, дети теперь отсюда и уезжать не хотят”, — говорит Диляра.

Детский сад расположен возле леса, здесь более 100 видов деревьев, и каждое подписано на трех языках — это так называемый полилингвальный подход, объясняет Диляра. А в саду растут цветы и овощи – их посадили и вырастили сами дети.

“У нас есть зеленый огород, где дети сами выращивают кабачок, петрушку, морковь, редиску, тыкву. Сначала они обработали землю, затем сами все посадили и летом ели урожай. Сейчас вот они собрали кабачки. Дети понимают, что это с нашего огорода, каких трудов стояло все вырастить, понимают ценность”, — рассказала ТАСС заведующая детским садом Венера Химатова.

Развернуть © Диляра Залялиева © Диляра Залялиева

Еще дети здесь учатся сортировать мусор, изучают растения, животных.

“У нас скоро появится мини-ферма, мы там разместим коз, кур и кроликов. Мы хотим, чтобы дети понимали, как ухаживать за животными, развивать у них сострадание, милосердие, забота”, — говорит Диляра.

Есть на территории сада бассейн, спортивный корт для баскетбола, волейбола и тенниса. Дважды в неделю тренеры занимаются с детьми физическими упражнениями. Чуть дальше площадка для сквоша и паддла, там занимается старшая группа.

А в дальнейшем рядом с детским садом будет и школа. Помещение уже есть, главное — подобрать кадры.

“Сейчас мы прорабатываем концепцию. Будут классы по системе Монтессори, и классы по другой инновационной системе”, — пояснила Диляра Залялиева.

Елена Поротикова, Гулия Керлин