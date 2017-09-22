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Памятник первому эвенкийскому ученому Василию Увачану установили в Красноярском крае

В стране
22 сентября, 15:59 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 22, сентября. /ТАСС

Памятник высотой более двух метров располагается в центре поселка Тура

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КРАСНОЯРСК, 22 сентября. /ТАСС/. Памятник политическому деятелю и первому эвенкийскому ученому Василию Увачану открыли в пятницу в Эвенкии (Красноярский край) в преддверии его юбилея - 25 декабря Большому Увачану, как его уважительно называли эвенкийцы, исполняется 100 лет со дня рождения. Об этом сообщила пресс-служба администрации Эвенкийского района.

Увачан (1917-1988 гг.) - доктор исторических наук, автор более 120 научных работ, член пяти созывов Верховного Совета СССР, считается первым эвенкийским ученым. Эвенки - коренной народ Восточной Сибири. Помимо России, где эвенков около 40 тыс. человек, представители этого народа живут на северо-востоке Китая и в Монголии.

"Сегодня действительно знаменательный день, мы открываем памятник выдающемуся сыну Эвенкии Василию Николаевичу Увачану. Он очень любил свой маленький народ и никогда не оставлял человека наедине со своими трудностями", - приводит пресс-служба слова главы Эвенкии Евгения Васильева.

Памятник высотой более двух метров располагается в центре Туры. Бюст изготовлен из бронзы, постамент - из гранита. Разработкой эскиза занимался красноярский скульпторов Константин Зинич.

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