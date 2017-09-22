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Маргаритинская ярмарка официально открылась в Архангельске

В стране
22 сентября, 17:08 UTC+3 АРХАНГЕЛЬСК АРХАНГЕЛЬСК 22, сентября. /ТАСС

В мероприятии примут участие пять стран и 42 российских региона

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АРХАНГЕЛЬСК, 22 сентября. /ТАСС/. В Архангельске в пятницу состоялось официальное открытие Маргаритинской ярмарки - крупнейшей ярмарки Архангельской области. Как сообщает пресс-служба администрации города, ярмарка продлится до 24 сентября.

"Для нас Маргаритинка - это не просто торговля, это праздник, это место, где мы можем поговорить обо всем, что происходит в мире. Хочу всем участникам пожелать выгодно и с удовольствием поторговаться, покупателям - приобрести нужные и качественные товары, выиграв свою копеечку, а продавцам - поработать с хорошей прибылью", - приводит пресс-служба слова главы Архангельска Игоря Годзиша.

В этом году в ярмарке принимают участие 42 региона России и пять государств. Муниципальные образования области представляют на выставке свои экспозиции, дающие представление о самобытности района или города, их лучших достижениях и практиках. Среди гостей мэр норвежского города Варде - побратима Архангельска - Роберт Йенсен, который отметил, что в их городе существует Поморский фестиваль, который как и Маргаритинка дает возможность участникам представить свою культуру и традиции.

История Маргаритинской ярмарки

Маргаритинская ярмарка - главная визитная карточка торговой жизни Архангельской области (Поморья), в XVI-XVII веках - крупнейшая международная ярмарка в России, ежегодные таможенные поступления с которой, вплоть до основания Санкт-Петербурга, в среднем составляли до 2/3 всех денежных доходов государственной казны. Начало Маргаритинской ярмарки приурочено к дате древнего осеннего праздника - Поморского нового года - 14 сентября - (Новолетие, Семенов день). Маргаритинская ярмарка, по некоторым данным названа в честь св. Маргариты, в современном виде проводится в Архангельске с 2001 года.

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