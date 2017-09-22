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Фестиваль кукольных театров во Владимире посвятили юбилею Золотого кольца

В стране
22 сентября, 19:56 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 22, сентября. /ТАСС

Среди участников фестиваля - театры из Иванова, Вологды, Казани, Йошкар-Олы, Симферополя, Гомеля (Белоруссия), Курска, Москвы и других городов

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ВЛАДИМИР, 22 сентября. /ТАСС/. Межрегиональный фестиваль кукольных театров "Золотое колечко", приуроченный к юбилею популярного турмаршрута Золотое кольцо, открылся в пятницу во Владимире. В дальнейшем профилем смотра станет работа художников-кукольников, рассказала ТАСС замдиректора департамента культуры администрации Владимирской области Алиса Бирюкова.

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"В этом году фестиваль совпадает с юбилеем 50-летия Золотого кольца, мы изначально подгадывали его проведение под эту дату. Правда, привязки в приглашении театров- участников фестиваля к турмаршруту нет. География получилась гораздо шире, и мы это только приветствуем - собрано 16 театров", - сообщила Бирюкова.

Среди участников фестиваля - театры из Иванова, Вологды, Казани, Йошкар-Олы, Симферополя, Гомеля (Белоруссия), Курска, Москвы и других городов. Фестиваль проходит во Владимире во второй раз, в 2013 году он собрал всего шесть коллективов. В следующий раз организаторы намерены сделать его профилем деятельность художников- кукольников.

"Через два года есть идея сделать основным акцентом, профилем фестиваля работу художников-кукольников - такого фестиваля нет нигде в стране. Такой формат мог бы позволить проводить в рамках фестиваля еще и выставочные проекты, мастер-классы, посвятить его теме изготовления кукол и декораций, популяризировать художника в театре в широком смысле", - добавила Бирюкова.

В состав жюри фестиваля вошли театральный критик, член экспертной комиссии Международного театрального фестиваля "Золотая маска" Ольга Глазунова, заслуженный деятель искусств Российской Федерации, профессор и заведующий кафедрой режиссуры Театрального института им. Б. Щукина Михаил Борисов, заведующий литературно-драматической частью Татарского государственного академического театра им. Г. Камала Нияз Игламов.

Итоги фестиваля "Золотое колечко" подведут на закрытии 28 сентября.

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