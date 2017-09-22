Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.09:
$ 57.65
€ 69.07
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Синоптики предупредили о сильном дожде и шквалистом ветре во Владивостоке

В стране
22 сентября, 22:08 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 22, сентября. /ТАСС

Все службы жизнеобеспечения города находятся в готовности к ликвидации последствий, вызванных неблагоприятными погодными условиями

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 22 сентября. /ТАСС/. Синоптики Гидрометцентра Приморского края прогнозируют сильные дожди во Владивостоке в субботу, 23 сентября. Стихия может спровоцировать чрезвычайную ситуацию. Службы жизнеобеспечения города готовы к ликвидации последствий, вызванных неблагоприятными погодными условиями, сообщила в пятницу пресс-служба администрации Владивостока.

"По данным Примгидромета, ближайшей ночью и утром в субботу в городе ожидается сильный дождь с количеством осадков 15-25 мм за 12 часов и менее, возможна гроза при шквалистом усилении ветра до 18 метров в секунду", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что все службы жизнеобеспечения города находятся в готовности к ликвидации последствий, вызванных неблагоприятными погодными условиями. Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) и Управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока предупреждают, что при выпадении значительного количества осадков возможен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ и как следствие - подтопление пойм рек Седанка и Богатая.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: "Октоберфест" в Мюнхене, День женщины в Грозном и День независимости в Мексике
Главный офис компании "Яндекс" в Москве
Поисковая конкуренция: как Google не смог купить "Яндекс"
Стивен Кинг
Ужасно великий: чем Стивен Кинг запугал все человечество
Фото
8
В Грозном открыли цветочный парк в День чеченской женщины
12
Волонтерский размах: самый масштабный субботник прошел на Байкале за 360 минут
8
Один день из жизни средневековой "территории опережающего развития"
Проект "1917"
Корниловское выступление: все лгут
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Ошибка на памятнике Михаилу Калашникову устранена
2
Reuters: США считают, что испытание КНДР водородной бомбы станет радикальным шагом
3
Эксперты рассказали о преимуществах водородного топлива перед электродвигателями
4
Лавров: попытки мешать контртеррористической операции в Сирии не останутся без реакции
5
Житель Архангельска попробовал месяц прожить на МРОТ
6
Под Волгоградом задержан подозреваемый в убийстве пятилетней девочки
7
Пожар на складе боеприпасов в Донецкой области локализован
Темы дня
Новости партнеров
Реклама