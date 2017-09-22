Синоптики предупредили о сильном дожде и шквалистом ветре во Владивостоке

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ВЛАДИВОСТОК, 22 сентября. /ТАСС/. Синоптики Гидрометцентра Приморского края прогнозируют сильные дожди во Владивостоке в субботу, 23 сентября. Стихия может спровоцировать чрезвычайную ситуацию. Службы жизнеобеспечения города готовы к ликвидации последствий, вызванных неблагоприятными погодными условиями, сообщила в пятницу пресс-служба администрации Владивостока.
"По данным Примгидромета, ближайшей ночью и утром в субботу в городе ожидается сильный дождь с количеством осадков 15-25 мм за 12 часов и менее, возможна гроза при шквалистом усилении ветра до 18 метров в секунду", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что все службы жизнеобеспечения города находятся в готовности к ликвидации последствий, вызванных неблагоприятными погодными условиями. Единая дежурная диспетчерская служба (ЕДДС) и Управление по делам ГО и ЧС администрации Владивостока предупреждают, что при выпадении значительного количества осадков возможен сброс воды из Богатинского и Пионерского водохранилищ и как следствие - подтопление пойм рек Седанка и Богатая.