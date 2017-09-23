Архангельской области исполняется 80 лет

АРХАНГЕЛЬСК, 23 сентября. /ТАСС/. Архангельская область - самый северный регион России - в субботу отмечает 80-летний юбилей. Постановлением ВЦИК СССР от 23 сентября 1937 года "О разделении Северной области на Вологодскую и Архангельскую области" образована Архангельская область с центром в Архангельске.

От Архангелогородской губернии к Архангельской области

Как отметил доктор исторических наук, профессор Северного арктического федерального университета (САФУ) Сергей Шубин, Архангельск на протяжении всей своей истории был центральным городом региона, как бы он ни назывался. "В декабре 1708 года (18 декабря 1708 года - прим. ТАСС) Петр I образовал 8 губерний, в числе которых была Архангелогородская", - пояснил Шубин.

В 1796 году была создана Архангельская губерния. Затем с 1918 года карта этой части страны претерпела несколько изменений: с августа 1918 по февраль 1920 года - Северная область; с февраля 1920 года - Архангельская губерния; с января 1929 года - Северный край; с декабря 1936 года - Северная область; с 23 сентября 1937 года - Архангельская область.

ЦИК СССР утвердил постановление Всероссийского ЦИКа (ВЦИКа) о разделении Северной области на Архангельскую с центром в Архангельске и Вологодскую с центром Вологде. Часть городов и районов Северной области были выделены в состав Вологодской области, остальные города и районы остались в составе Архангельской области.

В ее состав вошли областной центр Архангельск, Ненецкий национальный округ с тремя районами и двадцать семь районов. В целом Архангельская область, хотя и в измененном территориальном составе, осталась наследницей существовавшей с 1708 по 1929 гг. Архангельской губернии.

"Нельзя забывать о том, что мы не просто в Арктике, в составе Архангельской области самая северная российская территория - архипелаг Земля Франца-Иосифа", - напомнил Шубин.

Исторически Поморье всегда играло значительную роль. По словам академика Дмитрия Лихачева, сюда стекалось население, не желающее жить в рамках крепостного права. Здесь строились первые корабли, Архангельск был стратегическим портом во время всех войн: от Северной войны со Швецией до Великой Отечественной войны.

От всесоюзной лесопилки к комплексному развитию

Как отметил Шубин, Северный край со столицей в Архангельске был лесопильным цехом страны. "Где-то порядка 40% валюты, которая шла на индустриализацию, давал Северный край", - пояснил историк. Звание лесопильного цеха страны и экспортера леса по наследству перешло Архангельской области.

"К этому времени приспел и военно-промышленный комплекс - Северодвинск, где делают подводные лодки, дальше, смотрите, космодром "Плесецк", Новая Земля - остров, который тоже находится на территории области". Кстати, в честь 80-летия Архангельской области и 60-летия космодрома "Плесецк" в мае 2017 года состоялся запуск космического аппарата нового поколения на ракетоносителе "Союз-2.1б", на головной части ракеты были размещены две эмблемы: 80-летия региона и 60-летия космодрома", - рассказал Шубин.

Шубин добавил, что нельзя забывать о том, что в регионе развивалось и сельское хозяйство, - холмогорская порода коров устойчива к суровым северным условиям.

Мероприятия в честь юбилея Архангельской области проходят в течение всего года, основные торжества запланированы на декабрь.

Один из проектов к юбилею - выставка фотографа Николая Гернета "Ровесники Архангельской области". Гернет проехал почти 10 тысяч километров по региону, чтобы сфотографировать людей, которым в 2017 году тоже исполнилось 80. На выставке, которая откроется в Архангельске 8 октября, будет представлено 80 больших портретов ровесников Поморья, а всего Николай сфотографировал около 170 человек.

"Я никого специально не искал, обратился через интернет. Кого-то посоветовали родственники, правнуки, например, или советы ветеранов, или районные газеты. Срез получился от колхозников до профессоров и директоров предприятий", - рассказал ТАСС Гернет.

В некоторые населенные пункты можно было добраться только зимой, по сезонным дорогам. "Совсем глухие деревушки, которые летом вообще отрезаны от большой земли. Вот бабушка - замечательная рукодельница, всю деревню обшивала, ее фотографировал со швейной машинкой. Я ее спрашиваю: а Вы когда-нибудь отсюда выезжали? А там деревня - одна улица, 6 домов. Она говорит: да, конечно, выезжала. В Архангельск недавно. В больницу. Вот так вот. Я говорю: И как? А она: прекрасная жизнь, и дети прекрасные, и жалеть не о чем, вот, дожила до 80 лет", - добавил фотограф.

Гернет рассказал, что всех его героев объединяет, кроме возраста, поразительное дружелюбие, скромность.

Перспективы - Арктика

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов рассказал ТАСС, что в будущем необходимо развивать те сферы, которые традиционны для Поморья, но современными методами. "Перспективы развития региона мы во многом связываем с нашими традиционными отраслями - лесная промышленность во всем ее многообразии и судостроение. Но развитие на принципиально новом уровне, обеспеченном масштабным внедрением новых технологий, инновационных и наукоемких", - сказал Орлов.

В конце ХХ века в Архангельской области были разведаны уникальные месторождения, в том числе единственные в Европе месторождения алмазов. Получилось так, что именно в год юбилея был найден крупнейший в Европе алмаз.

"Все более весомую роль в развитии области будет играть и добывающая промышленность. Сегодня в регионе успешно ведется добыча алмазов, бокситов, в ближайшем будущем начнется освоение крупного месторождения свинцово-цинковых руд на Новой Земле. И, безусловно, огромное окно возможностей, как сейчас принято говорить - это Арктика. Арктика со всеми теми вызовами в социальном благоустройстве, в медицине, в образовании, в логистике, в перевалке грузов, в оказании сервисных услуг - эта сфера деятельности, в которой мы уже располагаем уникальным опытом, уникальными компетенциями", - подчеркнул глава региона.

Архангельская область расположена на Севере Европейской части России. Ее побережье на протяжении 3 тысяч километров омывают холодные воды трех арктических морей: Белого, Баренцева и Карского. Площадь территории - 587, 4 тыс. кв. км.

Административным центром является Архангельск. К наиболее крупным городам региона относятся Северодвинск, Котлас, Новодвинск, Коряжма. На территории области находятся космодром "Плесецк", центр атомного судостроения в Северодвинске и ядерный полигон на Новой Земле. Область богата лесом, алмазами, нефтью, рыбой, другими природными запасами. На ее территории находится жемчужина древнерусской архитектуры - Соловецкий кремль, село Ломоносово - родина М. В. Ломоносова, древние города Каргополь, Сольвычегодск.