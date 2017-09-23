Путин назвал повышение инвестиционной привлекательности главной задачей Ставрополя

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МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ставрополя с 240-летней годовщиной основания города. Текст поздравительной телеграммы опубликован в субботу на сайте Кремля.
"На протяжении многих лет Ставрополь обеспечивал надежную защиту южных рубежей страны, был одним из оплотов казачества, к вековым традициям которого здесь относятся с особым уважением, служил крупным торговым, промышленным и культурным центром юга России", - говорится в поздравлении главы государства.
"Сегодня перед городом стоят серьезные, востребованные задачи. Главные из них - повышение инвестиционной привлекательности, создание современных рабочих мест, наращивание темпов жилищного строительства, совершенствование социальной, транспортной инфраструктуры, рост благосостояния людей. Убежден, что их решение придаст хороший импульс развитию Ставрополя, позволит приумножить потенциал, заложенный вашими земляками", - подчеркнул президент.
Путин пожелал жителям города успехов в осуществлении намеченных планов и всего наилучшего.