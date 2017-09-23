Реконструированный за 6 млрд рублей Ворошиловский мост открыт в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 сентября. /ТАСС/. Ворошиловский мост в Ростове-на-Дону, который в том числе обеспечит транспортную доступность строящегося к чемпионату мира по футболу 2018 года стадиона "Ростов-Арена", торжественно открыт в субботу, на два месяца раньше срока, передает корреспондент ТАСС с церемонии.

"Не надо объяснять, как много значит для столицы донского края Ворошиловский мост. Он действительно является опорным, системным для всей улично-дорожной сети (Ростовской области - прим. ТАСС), - сказал на церемонии министр транспорта РФ Максим Соколов. - Этот мост ведет в будущее. Ворошиловский мост - прекрасный подарок к чемпионату мира", - сказал на открытии министр транспорта РФ Максим Соколов.

Ворошиловский мост является одним из главных символов Ростова-на-Дону. С 15 февраля 2014 года движение по нему было закрыто, мост был полностью демонтирован. Прежний мост, построенный в 1965 году, был рассчитан на нагрузку в 19 тыс. машин, хотя уже после 2000-х по нему ежедневно передвигались до 50 тыс. автомобилей. После реконструкции движение осуществляется по трем полосам в каждом направлении, его пропускная способность выросла до 80 тыс. автомобилей в сутки.

Общая стоимость работ составила 5,9 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд рублей - это средства, перечисленные грузоперевозчиками через государственную систему "Платон". Рабочее движение по Ворошиловскому мосту запустили 13 сентября этого года.

Ворошиловский мост укрепит транспортные связи рекреационной зоны левобережья, в том числе строящегося к чемпионату мира по футболу 2018 года стадиона "Ростов-Арена" с центральной частью города.