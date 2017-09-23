Фестиваль айрана в КЧР собрал около 5 тыс. человек

ЧЕРКЕССК, 23 сентября. /ТАСС/. Выставки, дегустация национальных блюд, театрализованные представления прошли в рамках VI международного этнографического фестиваля карачаево-балкарской культуры "Праздник айрана на Медовых водопадах", прошедшего в субботу в Карачаево-Черкесии. По данным организаторов, фестиваль в течение дня посетили около 5 тыс. почитателей одного из самых популярных на Северном Кавказе напитков.

На празднике, организованном для сохранения самобытной культуры, традиций и обычаев малых народов, побывали жители разных регионов России, Швеции, Ирака, Туркменистана и Турции.

"Я родом из Сербии, но 32 года уже живу в Швеции. На Кавказ приехал впервые, впечатлен. Был уже в горах и селах, здесь очень красивая природа. Сегодня отличный праздник, узнал о нем из интернета и решил поближе познакомиться с культурой местных жителей. Айран тоже пробовал впервые, вкусный напиток", - поделился впечатлениями о фестивале инженер из Стокгольма Стефан Белянский.

Не остался равнодушным к айрану и уроженец Ирака Омар Аль-Джанаби, отметивший радушие жителей республики. "Очень вкусный айран и угощения, все очень нравится: люди, атмосфера, горы", - сказал он.

Главный атрибут праздника

Сотрудники туркомплекса "Медовые водопады", как и в предыдущие годы, по старинному национальному рецепту приготовили 500 литров айрана. Гости праздника смогли также продегустировать еще одну разновидность этого кисломолочного напитка - гыпы айран, который, по мнению специалистов, обладает многими целебными свойствами, в частности, иммуностимулирующим и успокаивающим действием, препятствует развитию патогенной микрофлоры.

"Если обычный айран получается после добавления закваски в кипяченое молоко, то гыпы айран заквашивается на кефирных грибках, которые заливаются в парное молоко. Эта закваска передавалась из поколения в поколения. Лечебные свойства айрана основаны на бактерицидности молочнокислых микроорганизмов", - рассказала ТАСС заместитель директора по учебно-методической работе Первомайского механико-технологического колледжа КЧР Марзият Текеева

Она отметила уникальность кефирного грибка, симбиоз клеток которого биохимикам пока не удается создать. "Биохимики определили состав этого грибка, какие микроорганизмы в нем есть, но тот симбиоз клеток, который существует в этом грибке, пока не удается создать. То какой- то организм подавляется, какой-то наоборот развивается, поэтому истинные свойства этой закваски пропадают", - подчеркнула эксперт.

Участники фестиваля также отведали блюда карачаево- балкарской национальной кухни, местные сладости и выпечку.

Фотовыставка и дефиле национальной одежды

В рамках фестиваля состоялся показ национальной и стилизованной одежды. Свои работы представили дизайнеры Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.

Большой интерес гостей праздника вызвали конкурс- выводка лошадей карачаевской породы, джигитовка, выставка- ярмарка "Алтын къол" (Золотые руки), на которой представлены изделия мастеров карачаево-балкарских традиционных художественных промыслов. Здесь можно было увидеть старинные серебряные женские пояса, которые носили горянки, шорные изделия, предметы быта, изделия из дерева, а также ножи и кинжалы, изготовленные мастерами Карачая и Балкарии.

Состоялась также выставка фотохудожников из Турции и Кабардино-Балкарии Асия Перчин и Ахмата Байсиева "Напевы родины моей".

"Я приезжаю на этот праздник уже в четвертый раз. Всегда очень волнительно находиться на родине предков, а представлять здесь свое творчество вдвойне. Привезла портреты, работаю в этом направлении. Здесь сегодня кусочек Стамбула с нами", - отметила Асия Перчин, предки которой уехали в Турцию в 1903 году.

Она подчеркнула, важность этнографических фестивалей, которые, по ее мнению, сближают людей разных национальностей, укрепляют дружбу, знакомят с уникальными обрядами и традициями малых народов, делая их достоянием всего человечества.

Обрядовый фольклор

Украшением фестиваля стал конкурс обрядового фольклора. Театрализованные постановки, которые знакомят с красивыми обычаями и традициями карачаевцев и балкарцев, никого не оставили равнодушным. Праздничная атмосфера поддерживалась яркими выступлениями артистов и творческих коллективов Северного Кавказа.

Фестиваль айрана проводился в Карачаево-Черкесии уже шестой год. За это время он из регионального стал международным, с каждым годом география его участников расширяется.

Туркомплекс "Медовые водопады", где проходит этнокультурный форум, является одним из посещаемых и излюбленных мест гостей Карачаево-Черкесии. Руководство комплекса сейчас рядом с Медовыми водопадами ведет строительство первого в регионе этнографического аула "Алан- Шахар". Возведение музея под открытым небом, оформленного в кавказском стиле XVIII-XIX веков, планируется завершить в 2018 году. Возможно, следующий фестиваль пройдет на территории этнокомплекса.