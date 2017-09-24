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Спецпрограмма Владикавказа позволит на 300 млн рублей увеличить доходы

В стране
24 сентября, 11:44 UTC+3 ВЛАДИКАВКАЗ ВЛАДИКАВКАЗ 24, сентября. /ТАСС

Глава администрации местного самоуправления города Борис Албегов назвал развитие Владикавказа своей "главной задачей"

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ВЛАДИКАВКАЗ, 24 сентября. /ТАСС/. Доходы бюджета Владикавказа увеличатся на 300 млн с реализацией специально разработанной программы, сообщил в интервью ТАСС глава администрации местного самоуправления (АМС) Владикавказа Борис Албегов.

Интервью

Борис Албегов

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"Сейчас наша главная задача - увеличение доходной части бюджета. Я поджимаю экономику - снижаем расходную часть всех подведомственных предприятий. Собираю специалистов и рассматриваем любые возможности, как увеличить доходы. Сейчас нами разработана программа, которая позволит миллионов на 300 увеличить доходы", - сказал Албегов.

Он пояснил, что в рамках программы проводится инвентаризация "каждого квадратного метра земли, фиксируя их с высоты с помощью специального оборудования".

По итогам инвентаризации будут выявлены люди, которые не оформили земли и не платят арендную плату.

"А это те доходы Владикавказа, которые бы способствовали его более динамичному развитию, а как вы понимаете, развитие города - для меня это главная задача", - отметил градоначальник.

Активно проводится и работа по выявлению неформальной занятости. Власти Владикавказа проводят совместные рейды с налоговой инспекцией, в результате чего подписано около 3,5 тыс. договоров с работодателями на оформления их людей официально.

"Это в основном сфера услуг, сфера общепита - рестораны, кафе. Они не оформляют людей и не платят налоги", - пояснил Албегов.

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